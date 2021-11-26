Biletini çat diye kesti tezgahını dağıtacak! Yargı'da Ceylin'e felaketi getirecek gelişme yaşandı!

Bu hafta 11. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam edecek Yargı dizisinde yaşanan bomba gelişmeler şok etkisi yaratacak. Geçen hafta gözyaşları sel olmuş, Ceylin ve annesi arasında duygusal anlar yaşanmıştı. Annesi, Ceylin'e şimdiye kadar çok haksızlık ettiğini söyleyerek, ondan kendisini affetmesini istemişti. Çınar ve Engin uzun zaman sonra hesaplaşmıştı. Katilin Engin olduğunu öğrenen Çınar, onun yüzünden yaşadıklarını unutamıyor ve öfkesini ondan çıkarmaya çalışmıştı. Yargı 11. bölümde Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra bittiğini zannettikleri kabusun aslında yeni başladığını fark edecek.

HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler.