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    • Magazin
    • 26.11.2021 17:26
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    • 26.11.2021 17:29
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    SON DAKİKA: Çılgın Bediş'in Abdullah'ı Kaya Olgar hayatını kaybetti! 1990'lı ve 2000'li yılların aranılan mankeniydi...

    Son dakika haberi... 1990'lı ve 2000'li yılların aranılan mankeni ve oyuncusuydu... Çılgın Bediş'in Abdullah'ı Kaya Olgar hayatını kaybetti! 22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Peki, Kaya Olgar kimdir?

    Çılgın Bediş’in Abdullah’ı hayatını kaybetti!

    1990'lı ve 2000'li yılların aranılan mankeni ve oyuncusuydu... Çılgın Bediş'in Abdullah'ı Kaya Olgar 57 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabından duyurdu.


    22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    KAYA OLGAR KİMDİR?

    Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar, Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi bir çok dizi ve filmde rol alarak ekranlarda boy göstermişti.
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    Haberler Magazin SON DAKİKA: Çılgın Bediş'in Abdullah'ı Kaya Olgar hayatını kaybetti! 1990'lı ve 2000'li yılların aranılan mankeniydi...
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