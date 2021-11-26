Ezgi'nin pusuda vurulduğu Arka Sokaklar'dan 5 bomba transfer! Hepsi kendine hayran bırakacak. Kanal D'de 16. yılında izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'da sezon başı Onur Bay, Merve Oflaz, Alp Korkmaz ve Yüsra Geyik'in peş peşe vedaları izleyiciyi sarsmıştı. Ancak dizinin yapım şirketi Erler Film yeni oyuncularla görüşme yaparak giden isimlerin ardından kadroyu büyütüyor. Son olarak dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 600. bölümünde kadroya Alexandra rolüyle Emel Özcan katılmıştı. Emel Özcan, Ararat Mor, Mehmet Pamukçu, Seçil Buket Akıncı ve Hüseyin Erkanlı dizinin kadrosuna katılanlardan oldu.
5 YENİ TRANSFER
Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer'
Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir'
Ararat Mor 'Kadim'
Seçil Buket Akıncı 'Resim öğretmeni Serap'
Emel Özcan 'Alexandra'
Bugüne kadar kadrosuna onlarca ünlü oyuncuyu katan Arka Sokaklar peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından kadroya yeni isimler dahil olmaya devam ediyor.
Erler Film'in yapımını, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizide 5 yeni isim daha dahil oldu. Dizinin, 600.bölümüne Emel Özcan, Alexandra karakteriyle katılmıştı.