Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.11.2021 17:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2021 17:36
    ABONE OL

    Ezgi'nin pusuda vurulduğu Arka Sokaklar'dan 5 bomba transfer! Hepsi kendine hayran bırakacak

    Tehlikeli bir çatışmada kurşunla burun buruna gelen Ezgi vurulduğu Arka Sokaklar'da geçen sezon sonu yaşanan ayrılıkların ardından kadrosuna yeni isimler geliyor. Erler Film'in yapımını, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği diziye 5 yeni isim daha dahil oluyor. Aktarılan son bilgiye göre, Emel Özcan 'Alexandra', Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir', Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer', Ararat Mor 'Kadim' ve Seçil Buket Akıncı ise 'Öğretmen Serap" rolüyle dizinin son bölümlerinde diziye katılan isimlerden oldu. Yeni bölümlerinde aksiyonun hız kesmeyeceği dizide kadroya başka isimlerin de katılması bekleniyor. Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de olacak.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’dan 5 bomba transfer!

    Ezgi'nin pusuda vurulduğu Arka Sokaklar'dan 5 bomba transfer! Hepsi kendine hayran bırakacak. Kanal D'de 16. yılında izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'da sezon başı Onur Bay, Merve Oflaz, Alp Korkmaz ve Yüsra Geyik'in peş peşe vedaları izleyiciyi sarsmıştı. Ancak dizinin yapım şirketi Erler Film yeni oyuncularla görüşme yaparak giden isimlerin ardından kadroyu büyütüyor. Son olarak dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 600. bölümünde kadroya Alexandra rolüyle Emel Özcan katılmıştı. Emel Özcan, Ararat Mor, Mehmet Pamukçu, Seçil Buket Akıncı ve Hüseyin Erkanlı dizinin kadrosuna katılanlardan oldu.

    5 YENİ TRANSFER

    Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer'
    Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir'
    Ararat Mor 'Kadim'
    Seçil Buket Akıncı 'Resim öğretmeni Serap'
    Emel Özcan 'Alexandra'

    Bugüne kadar kadrosuna onlarca ünlü oyuncuyu katan Arka Sokaklar peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından kadroya yeni isimler dahil olmaya devam ediyor.

    Erler Film'in yapımını, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizide 5 yeni isim daha dahil oldu. Dizinin, 600.bölümüne Emel Özcan, Alexandra karakteriyle katılmıştı.

        Aktarılan son bilgiye göre, Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir', Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer', Ararat Mor 'Kadim' ve Seçil Buket Akıncı ise 'Öğretmen Serap" rolüyle dizinin yeni bölümlerinde diziye katılan isimlerden oldu.

        Yeni bölümlerinde aksiyonun hız kesmeyeceği dizide kadroya yeni isimlerin de katılması bekleniyor. Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle Kanal D'de olacak.

        EZGİ'NİN ARKADAŞI MELTEM TEHLİKEDEDİR

        Ezgi bir barda arkadaşı Meltem ile karşılaşır. Gecenin sonunda Meltem internet üzerinden bir uygulamadan taksi çağırarak evine gitmek ister. Ezgi'nin gözü taksiciyi tutmasa da Meltem ısrar edince gitmesine izin verir. Ertesi gün gelen haber herkesin kanını dondurur. Meltem taksici tarafından tacize uğramış, canını zor kurtarmıştır. Başka kadınların peşine düşeceğinden emin olduğu taksiciyi bulmaya çalışan ekibimizin zamanı kısıtlıdır.

            MESUT GAZİ'NİN YERİNDE YALNIZ OTURURKEN İDİL GELİR

            Mesut Gazi'nin yerinde yalnız başına oturup kafa dinlemektedir. Mekana İdil gelir. Mesut, aralarında geçen konuşmadan ve İdil'in yakınlaşma çabasından bir hayli rahatsız olur. İdil'i tersleyerek ortamı terk eden Mesut Selin'i arar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Akşener Kılıçdaroğlu’na bakarak İmamoğlu’nu destekledi
            Haberler Magazin Ezgi'nin pusuda vurulduğu Arka Sokaklar'dan 5 bomba transfer! Hepsi kendine hayran bırakacak
                SON DAKİKA