Ezgi'nin pusuda vurulduğu Arka Sokaklar'dan 5 bomba transfer! Hepsi kendine hayran bırakacak

EZGİ'NİN ARKADAŞI MELTEM TEHLİKEDEDİR

Ezgi bir barda arkadaşı Meltem ile karşılaşır. Gecenin sonunda Meltem internet üzerinden bir uygulamadan taksi çağırarak evine gitmek ister. Ezgi'nin gözü taksiciyi tutmasa da Meltem ısrar edince gitmesine izin verir. Ertesi gün gelen haber herkesin kanını dondurur. Meltem taksici tarafından tacize uğramış, canını zor kurtarmıştır. Başka kadınların peşine düşeceğinden emin olduğu taksiciyi bulmaya çalışan ekibimizin zamanı kısıtlıdır.