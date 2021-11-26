Maraşlı’nın Hilal’i Sinem Akyol'dan itiraf üstüne itiraf!: "İlk gün sete titreyerek gittim"

Oyuncu Sinem Akyol, Bi' Başka'da, Maraşlı serüveninden bahsetti. Setin ilk günü gerildiğini ifade ederek "İlk gün sete titreyerek gittim. Kadroyu gördüm. Serhat Kılıç, Saygın Soysal, Alina Boz, Burak Deniz ve sayamadığım birçoğu daha. Ne yapacağım ben dedim" şeklinde konuştu.

Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun Maraşlı'dan sonra?

Maraşlı'dan sonra hayat çok güzel gidiyor. Maraşlı bana çok şey kattı. Gerçekten güzel bir proje oldu ve tadında bitti. Seti ve ekibi aşırı özlüyorum. Arkadaş olduk, aile olduk. Hilal de bana çok şey kattı.

Maraşlı serüveninden bahseder misin? Parayla satın alamayacağın, en iyi okula gitsen öğrenemeyeceğim bilgiler edindiğini söylemişsin bir röportajında. Bu kadar öğretici miydi senin için?

Hilal karakteri hiç beklemediğim bir anda geldi. Çok ani gerçekleşti. Akşam kahve içiyordum, menajerim aradı. Ertesi gün yönetmenle görüştüm. Çok az çalışma vaktim oldu. Derine indiğimizde Hilal, televizyonda gördüğümüz kadın karakterlerden daha farklı olduğu için çok bağlandım ona. Oynadıkça, senaryo şekillendikçe Hilal'den çok fazla şey öğrendim. Bakış açımı değiştirdi.

"Burak Deniz çok karışır"

Sette nasıl bir ortam vardı? Burak Deniz nasıl bir partnerdi?

Muhteşemdi. Burak aşırı eğlenceli bir insan. İşini de çok iyi yapıyor. Çok yetenekli. Oyunculuğunu çok beğeniyorum. Ayrıca sana da karışır. Ama iyi anlamda söylüyorum bunu. Bazen tıkandığını fark eder, sen söylersen yardım eder. Çok olumlu ve güzel bir yerden yapıyor bu yardımı ama. Çok şey öğrendim ondan. Bir şeyi beğenmediyse veya beğendiyse şakayla karışık bir şekilde ifade eder. O sahnenin iyi olması için uğraşır. Bir başrol olarak bir projeyi yönetmesi, yönlendirmesi çok zor bir iş. Omzunda büyük bir yük taşıyordu. Mükemmeliyetçi olduğu için de birlikte oynadığı insanı yönlendirmeyi seviyor. Benim ilk ana castım olduğu için tedirgindim projenin başında. O da bunu fark etti ve "Tamam halledeceğiz, sıkıntı yok" demişti. Çok güzel bir iletişimdeydik, hiç zorlanmadık.

"İlk gün sete titreyerek gittim"

İlk işin olarak sayabiliriz Maraşlı'yı. Çok değerli isimlerle birlikte çalıştın. Neler hissettin?

İlk gün sete titreyerek gittim. Kadroyu gördüm. Serhat Kılıç, Saygın Soysal, Alina Boz, Burak Deniz ve sayamadığım birçoğu daha. Ne yapacağım ben dedim. Kostüm provasında hiç konuşamadım. Herkes durumu fark edip 'konuşabilirsin' diye takılıyordu bana. Soru soruyorlardı öylece bakakalıyordum. Benim açılmama, sete adapte olmama herkes çok yardımcı oldu. Bizim yaptığımız işte ego çok olur ama ben çok tatlı bir sete denk geldim. Rejiden oyuncu kadrosuna kadar herkes birbirine çok destek oldu. Serhat Kılıç veya Saygın Soysal ortamda bir gerginlik hissederlerse hemen yumuşatıyor. Komedyenler aynı zamanda bu isimler. Seni rahatlatmak için her şeyi yapıyorlar.

Pes ettiğin veya demoralize olduğun zamanlar oldu mu?

Yetersizlik hissi her oyuncuda vardır. Gözlerim dolu dolu eve gittiğimi de, mutluluktan uçarak eve gittiğimi de hatırlıyorum.

Yeni projeler var mı?

Hilal, başlangıç projem için gerçekten müthiş bir karakterdi. Bu yüzden seçici olma taraftarıyız. Önümüze gelen projeler oluyor. Ama sadece aktif olmak için bir iş yapmak istemiyorum. İyi bir kadro, iyi bir senaryo ile dönmek isterim ekranlara yine.