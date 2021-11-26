Şarbat Gula hikayesi ne? Şarbat Gula kimdir, yaşıyor mu? Afgan kızı Şarbat Gula'nın son hali yürek burktu

ŞARBAT GULA KİMDİR, HİKAYESİ NE?

Şarbat Gula 20 Mart 1972 doğumludur. 1985 yılında fotoğrafı National Geographic dergisine kapak olmuştur. Sonrasında ise küçük kız geniş kitlelerce tanınmaya başlanmıştır.

Peştun kökenli Afgan kızı Sovyetler Birliği ve Afganistan arasındaki savaş sırasında öksüz kaldı. 1984 yılında da Pakistan'da bulunduğu mülteci kampında Steve McCurry tarafından fotoğrafı çekildi. Kamptaki okulda öğrenci olan küçük kız fotoğrafı çekildiğinde henüz 13 yaşındaydı. Steve McCurry o dönem Afgan kadınların fotoğraflarını çekmek konusunda zorluklar yaşıyordu.

Söz konusu fotoğraf, National Geographic 1985 haziran sayısında "Afghan Girl" yani Afgan Kızı başlığıyla yayımlandı. Şarbat Gula keskin bakışları ve yeşil gözleriyle, seksenli yıllardaki Afgan savaşının ve mültecilerin tüm dünyaya yayılan simgesi oldu. Fotoğraf ayrıca yayın dünyasında en fazla bilinen fotoğraf unvanına sahiptir.

Afganistan batı medyası için uzun bir süre ulaşılmaz olduğundan, on beş yıldan uzun bir süre Gula'nın kimliği bilinmezliğini korudu. Bu süreç Taliban rejiminin 2001'de yıkılmasına kadar sürdü. Bu zaman zarfında Steve McCurry Gula'ya ulaşmak için girişimlerde bulunduysa da başarılı olamadı.

2002 yılının Ocak ayında, bir National Geographic ekibi Gula'ya ulaşabilmek için Afganistan'a gitti. Steve McCurry Gula'nın geçmişte kaldığı Pakistan'da bulunan mülteci kampını ziyaretinde, Gula'nın erkek kardeşini tanıyan birine rastladı. Böylece ekip, 1992'de mülteci kampından ayrılıp ülkesine dönen Gula'ya, Afganistan'ın ücra bir bölgesinde ulaşmayı başardı. Fotoğrafın göz irisinin biyometri teknolojisi ile incelenmesi sonucu Şarbat Gula'nın bulunan kişi olduğu kesinleşti.

Daha önce ya da sonra hiç fotoğrafı çekilmeyen Gula, 1984'te mülteci kampında fotoğrafının çekilişini tüm canlılığıyla anımsıyordu. Seksenli yılların sonunda evlenen Gula üç çocuk annesidir. Gula'nın hikâyesi National Geographic'nin 2002 Nisan sayısında yayımlandı, kendisini konu alan bir belgesel de 2002'nin Mart ayında yayınlandı. Kasım 2016'da Pakistan'a yasadışı yolla geçiş yaptığı için yakalandı ve sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.