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    • Magazin
    • 27.11.2021 08:59
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    • 27.11.2021 09:01
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    Masterchef Pelin'i gören 'taş çatlasa 25-30' diyor ama gerçeği duyan şoke oluyor! Danilo Zanna'yla aşk yaşıyor denen Pelin Zaman...

    Masterchef macerası adım adım devam ediyor... Yarışmacılardan bazıları el yetenekleriyle kimileri de girdikleri polemiklerle şimdiden sivrildi. Sivrilen isimlerden biri de Pelin Zaman. Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıkmıştı. Masterchef'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pelin Zaman önceki akşam yayınlanan ve ailelerin konuk olduğu bölüme yine damgasını vurdu. Pelin Zaman'ın kardeş, ablasının yaşını ele verince Pelin susup kaldı. İşte detaylar...

    Masterchef Pelin’in gerçek yaşını kardeşi ele verdi

    Masterchef Pelin'in gerçek yaşını kardeşi ele verdi ufak tefek ama... Gören 'taş çatlasa 25-30 diyor' ama gerçeği duyan şok... Masterchef 2021 macerasına yedek kadroyla başlayan ve tüm izleyicilerin dikkatini çeken Pelin Zaman, her seferinde iyi tabaklar çıkarsa da ufak tefek nüanslar sebebi ile bir türlü ana kadroya dahil olamıyordu. Ancak sabreden ve pes etmeyen Pelin, son anlarda da olsa adını Masterchef 2021 ana kadrosuna yazdırmayı başarmıştı. Yarışmaya katıldığı ilk günden bu yana adından söz ettiren Pelin Zaman bakın kaç yaşında çıktı...

    Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çekerken, medyaya güzelliğinden dolayı sürekli birileriyle yakıştırma haberleri yansıyor.

    Masterchef jürilerinden Danilo Zanna'nın Pelin'e aşık olduğu ve eşinden bu yüzden ayrıldığı haberleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

        Danilo Zanna'nın Pelin'e aşık olduğu ve eşinden bu yüzden ayrıldığı haberlerinden sonra şimdi de sevgilisinin ünlü şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıkmıştı.

        Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümdeki dokunulmazlık oyununda tadımı, yarışmacıların ailesinden bir kişi yaptı.

        Pelin için gelense kardeşi Hasan Zaman'dı. Hasan'ın gelişiyle Pelin hakkındaki şoke eden gerçek ortaya çıktı.

            Hasan Zaman'ı buyur eden Somer Sivrioğlu 'Hasan sen Pelin'in ağabeyisin değil mi?' dedi. Hasan ise 'hayır kardeşiyim' yanıtını verdi.

            Şaşkınlığını gizleyemeyen Somer Sivrioğlu 'Kardeşi mi! Kaç yaş küçüksün' sorusunu yöneltti ve Pelin'in kardeşinden '3 yaş' yanıtını aldı. Bu yanıt sonrasından Pelin Zaman'ın yaşı merak edildi.

            MasterChef Türkiye 2021'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 tarihinde doğdu. Pelin Zaman, havalimanında yolcu hizmetleri memuru olarak çalışıyor. İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yemeğe olan aşkından dolayı iki sene de açık öğretim okuyup aşçılık eğitimi aldı. Pelin Zaman, çok sayıda ülke gezmiş bir isim. Hatta bir dönem Amerika'da da yaşayan Pelin Zaman, dünya mutfağına da oldukça ilgili.
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            Haberler Magazin Masterchef Pelin'i gören 'taş çatlasa 25-30' diyor ama gerçeği duyan şoke oluyor! Danilo Zanna'yla aşk yaşıyor denen Pelin Zaman...
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