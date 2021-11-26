Masterchef Pelin'i gören 'taş çatlasa 25-30' diyor ama gerçeği duyan şoke oluyor! Danilo Zanna'yla aşk yaşıyor denen Pelin Zaman...

MasterChef Türkiye 2021'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 tarihinde doğdu. Pelin Zaman, havalimanında yolcu hizmetleri memuru olarak çalışıyor. İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yemeğe olan aşkından dolayı iki sene de açık öğretim okuyup aşçılık eğitimi aldı. Pelin Zaman, çok sayıda ülke gezmiş bir isim. Hatta bir dönem Amerika'da da yaşayan Pelin Zaman, dünya mutfağına da oldukça ilgili.