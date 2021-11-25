Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı: Yüzleşmenin tesiriyle öfke saçacak! Yalanlar dört bir yanını sarıyor

Cumartesi akşamları ekranlara damgasını vuran ve etkileyici hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyen Camdaki Kız'da kimin suçlu olduğu ve ortalığın nasıl karıştığı merak konusu olacak. Bu hafta yayınlanan bölümde Adil'i Cana ile gören Nalan, Cana'nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyardı. Cana ise parasız kaldığı için Alp'in güvenini tekrar kazanmaya çalışırken, Adil'le konuşmayı sürdürdü. Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan'a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat'ı sinirlendirdi. İzleyiciler şimdi dört gözle Camdaki Kız 22. bölüm fragmanını bekliyor.

CANA'NIN BULUŞTUĞU KİŞİ ŞOKE ETTİ

Nalan, Cana'nın Sedat'a attığı mesaj sonrası mekana gidiyor ve gördükleri karşısında şoke oluyor. Nalan, yemekte Sedat'ın telefonuna gelen Cana'nın çağrılarını ve mesajlarını yakalıyor. Ancak kimseye hiçbir şey belli etmeden soluğu Cana'nın bulunduğu mekanda alıyor. Nalan bir köşede oturup Sedat'ın gelmesi ve ihaneti görmek için beklerken, Cana'yla buluşmaya gelen kişi Nalan'ı şoke ediyor.