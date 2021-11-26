Destan'ın Sırma'sı Buse Meral göründüğü gibi değil! Destan'ın can dostunu canlandıran Buse Meral meğer...
Destan ilk bölümüyle aldığı reytinglerle destansı bir giriş yaptı. Başrolünü Ebru Şahin'in üstlendiği Destan ilk bölümden reytinglerin zirvesine yerleşti. Yetenekli gençleri ve usta oyuncuları kadrosunda bulunduran Destan'da bir isim var ki daha ilk bölümden kalpleri çaldı. Akkız'ın can dostu Sırma'ya hayat veren Buse Meral günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Buse Meral hakkında araştırma yapanlar kaç yaşında olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Buse Meral olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.
26.11.2021 16:34
- Son Güncelleme: 26.11.2021 16:34
DESTAN SIRMA KİMDİR?
Akkız'ın can dostu... Sadık, sevecen ama aklından çok yüreği olan, o yüreği de nişanlısı Yaman'a vermiş bir Dağlı. Sırma karakterini canlandıran isim Buse Meral'dir.
İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır. Buse Meral, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur.
İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan Ege'nin Hamsisi dizisinde canlandırdığı Derya Çınar karakteri ile yaşayan Buse Meral, şimdilerde Destan'da Sırma karakterini canlandırmaktadır.
Herkes Buse Meral'in yaşını merak ediyor. işte başta Buse Meral olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.