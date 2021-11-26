Müge Anlı Instagram'dan paylaştı sosyal medyayı salladı! İşte Kuzguncuk sahilinde gezen Müge Anlı'nın en doğal hali...
Müge Anlı Instagram'dan paylaştı sosyal medyayı salladı! Önce öğle arası kendisine yapılan jesti paylaşan Anlı, ardından Kuzguncuk sahilinden bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Müge Anlı'yı görenler hayran kaldı. 14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen başarılı televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı, sosyal medya paylaşımları ile de sık sık adından söz ettiriyor.
26.11.2021 17:16
- Son Güncelleme: 26.11.2021 17:16
Öğle arası kendisine yapılan jesti paylaşan Müge Anlı Instagram'dan paylaştığı son kare ile adından bir kez daha söz ettirdi.
Aslen Arnavut olan, İstanbul'da dünyaya gelen 47 yaşındaki Müge Anlı verdiği radikal kararla geçtiğimiz yıl şahsi sosyal medya hesabı açtı ve 24 saatte 1 milyon takipçiye ulaştı.