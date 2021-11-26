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Haberler Magazin Müge Anlı Instagram'dan paylaştı sosyal medyayı salladı! İşte Kuzguncuk sahilinde gezen Müge Anlı'nın en doğal hali...

Müge Anlı Instagram'dan paylaştı sosyal medyayı salladı! İşte Kuzguncuk sahilinde gezen Müge Anlı'nın en doğal hali...

Müge Anlı Instagram'dan paylaştı sosyal medyayı salladı! Önce öğle arası kendisine yapılan jesti paylaşan Anlı, ardından Kuzguncuk sahilinden bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Müge Anlı'yı görenler hayran kaldı. 14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen başarılı televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı, sosyal medya paylaşımları ile de sık sık adından söz ettiriyor.

26.11.2021 17:16 - Son Güncelleme: 26.11.2021 17:16
Müge Anlı Instagram’dan paylaştı sosyal medyayı salladı! İşte Kuzguncuk sahilinde gezen Müge Anlı’nın en doğal hali...

Müge Anlı Instagram'dan paylaştı sosyal medyayı salladı! Kuzguncuk sahilinde gezen Müge Anlı en doğal haliyle gündemde.

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Müge Anlı Instagram’dan paylaştı sosyal medyayı salladı! İşte Kuzguncuk sahilinde gezen Müge Anlı’nın en doğal hali...

Öğle arası kendisine yapılan jesti paylaşan Müge Anlı Instagram'dan paylaştığı son kare ile adından bir kez daha söz ettirdi.

Müge Anlı Instagram’dan paylaştı sosyal medyayı salladı! İşte Kuzguncuk sahilinde gezen Müge Anlı’nın en doğal hali...

Aslen Arnavut olan, İstanbul'da dünyaya gelen 47 yaşındaki Müge Anlı verdiği radikal kararla geçtiğimiz yıl şahsi sosyal medya hesabı açtı ve 24 saatte 1 milyon takipçiye ulaştı.

Müge Anlı Instagram’dan paylaştı sosyal medyayı salladı! İşte Kuzguncuk sahilinde gezen Müge Anlı’nın en doğal hali...

14 sezondur Atv ekranlarında gündemi belirleyen Müge Anlı Instagram paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Son olarak günlük hayatından karelerini paylaşan Müge Anlı, geçtiğimiz haftalarda Sarayburnu ve Sultanahmet'ten yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

Müge Anlı Instagram’dan paylaştı sosyal medyayı salladı! İşte Kuzguncuk sahilinde gezen Müge Anlı’nın en doğal hali...

En doğal hali ile Müge Anlı kendisine hayran bırakan Müge Anlı bu kez de Kuzguncuk sahilinde karşımıza çıktı.

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