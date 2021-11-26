Son dakika: Murat Dalkılıç’ın babası Sedat Dalkılıç’tan kötü haber! Ünlü şarkıcı hastaneye koştu

Kuşadası'nda yaşamını ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, bugün geçirdiği kalp krizi sonucunda ambulans ile Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
MURAT DALKILIÇ HASTANEYE KOŞTU
Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile birlikte Aydın'a geldi.