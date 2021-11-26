Son dakika: Murat Dalkılıç’ın babası Sedat Dalkılıç’tan kötü haber! Ünlü şarkıcı hastaneye koştu

'İYİ OLACAK İNANIYORUM'

Babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Dalkılıç, "Babam Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İyi olacak inanıyorum. Doktorlardan aldığım bilgiler doğrultusunda babamın durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sanırım yarın veya yarından sonra daha da normale dönecek diye umuyorum" dedi.