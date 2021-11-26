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    • Magazin
    • 26.11.2021 18:54
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    • 26.11.2021 19:18
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    26 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı?

    tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışma unvanına sahip olan Yemekteyiz'de bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yarışmada bu hafta final heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılardan birisi yapılan puanlamalar neticesinde birinci olacak ve 15 bin TL ödülün sahibi olacak. Bu kapsamda programı ekranları başında takip edemeyen seyirciler haftanın birincisini araştırıyor. Peki, 26 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte merak edilenler...

    Yemekteyiz’de bu hafta kim kazandı?

    Yemekteyiz'de bugün haftanın finalinde 15 bin TL tutarındaki ödülü hangi yarışmacının kazandığı konusunda heyecan arttı. Zuhal Topal'ın sunumuyla tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan yarışma programında birinci olan isim seyirciler tarafından araştırılıyor. 5 yarışmacı da ödülü kazanabilmek için tüm marifetlerini mutfakta sergiledi ve gözler akşam saatleriyle birlikte kimin kazandığı merak edilir oldu. Peki, 26 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte bilgiler...

    26 KASIM ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    Yemekteyiz'de haftanın birinci olan ismi az önce açıklandı. Birinci olan yarışmacı Zuhal Topal tarafından Hakan Bey olarak duyuruldu.

    İşte programın bu haftaki yarışmacıları ve puan durumu;

    HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

    Ayşenur

    Hakan Hünkaroğlu

    Çiğdem Tuana Yaşar

    Sümerya Çiftçi

    Yasin

    YEMEKTEYİZ HAKKINDA

    Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı, Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 sezon ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015'te final yaptı.

    Toplam 6 sezon (2008-2015) sürdü. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.
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    Haberler Magazin 26 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı?
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