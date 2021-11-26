Tarkan’ın mafya kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında flaş gelişme! Cezaevinden firar etmişti

"YENİDEN TUTUKLANMAKTAN KORKTUM, KAÇTIM"

Servet Tevetoğlu savunmasında şunları söyledi: "Ben bu dosyada tahliye olduğumda kardeşim kanser tedavisi görüyordu. 3 ay sonra da kendisini kaybettik. Hem bundan hem de bana takdir edilen kefaleti ödeme imkanım olmadığımdan adli kontrol şartını yerine getiremedim. Bu dosyadan tahliye olunca açık cezaevine geçtim. Bir hafta kaldım. Daha sonra izne çıktım. O dönemde bütün gazete ve televizyonlarda haberler çıktı.