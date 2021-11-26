Tarkan’ın mafya kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında flaş gelişme! Cezaevinden firar etmişti

İstanbul Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 2017 yılında Ercan Gönülkırmaz bir şarküteri açmak için dükkan kiraladı. Bir süre sonra dükkana gelen bazı kişiler, burada bir şarküteri görmek istemedikleri gerekçesiyle Ercan Gönülkırmaz'ı tehdit edip, iş yerini kapatmasını istedi.
Gönülkırmaz'ın tehditlere aldırış etmemesi üzerine 17 Ocak 2017'de 2 araç ile dükkanın önüne gelen şüpheliler dükkana kurşun yağdırdı. Gönülkırmaz olayda yaralanıp üst kata kaçınca bu kez zanlılar dükkanı yaktı. Olayda Ercan Gönülkırmaz hayatını kaybetti. Temmuz ayında Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmada dava dosyasının tek tutuklu sanığı Servet Tevetoğlu da tutuklu kaldığı süre gerekçe gösterilerek 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefaletle ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Ancak Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sürerken, başka bir suçtan hükümlü sanık Servet Tevetoğlu'nun 2019'da Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sonucunda hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Tevetoğlu Edirne'de yakalandı.