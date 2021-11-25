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    • Magazin
    • 26.11.2021 15:24
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    • 26.11.2021 15:24
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    Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı: Bülbül gibi öttü! Fekeli'yi öldüren azılı bir katilsin sen!

    Perşembe akşamlarının çok sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in ölümünün hemen ardından Fekeli ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Aynı zamanda Hakan ve Fikret arasında giderek tırmanmaya devam etti. Bir süredir kafası karışık olan ve şüpheleri dinmeyen Fikret, Hakan'ın karşısına çıktı. Onu köşeye sıkıştırmaya çalışırken, Hakan damarına basacak sözler sarf etti. Hakan konuyu Züleyha'ya getirip onu kışkırtınca Fikret daha fazla dayanamadı ve yumruk yumruğa kavgaya tutuştular. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanını bekliyor. İşte o fragman...

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı yayınlandı

    Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 114. bölümüyle ekranlardaydı. Gerçeklerin birer birer ortaya çıktığı bölümde Züleyha, Ali Rahmet Fekeli'yi öldüren isme bir adım daha yaklaşılıyor. Hakan'ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalıştı ancak bu konuda başarılı olamadı. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaştı. Duygularının karşılıklı olduğuna inanan Hakan ise Züleyha'nın güvenini kazanmak için mücadeleye girişti. Bu gelişmelerin yaşandığı bölüm sonrası Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı için heyecan giderek arttı.

    SAVAŞSA SAVAŞ!

    Hakan'ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalışır ancak başaramaz. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaşır.

    Duygularının karşılıklı olduğuna inanan Hakan ise Züleyha'nın güvenini kazanmak için mücadeleye girişir. Bu sırada konakta yaşanan büyük olay, Hakan'ı, Züleyha'nın gözünde kahraman yapacaktır.

    HAKAN VE FİKRET ARASINDA SAVAŞ KIZIŞIYOR

    Şüpheleri dinmeyen Fikret, Hakan'ın karşısına çıkar. Onu köşeye sıkıştırmaya çalışırken, Hakan damarına basacak sözler sarf eder.

        Hakan konuyu Züleyha'ya getirip onu kışkırtınca Fikret daha fazla dayanamaz ve yumruk yumruğa kavgaya tutuşurlar.

        ÇUKUROVA, FİKRET VE BETÜL'Ü KONUŞUYOR

        Betül'le Fikret'in Hakan Gümüşoğlu'nu bulmak için gittiği otelde çekilen fotoğrafları gazetelerde yayınlanınca Fikret zor duruma düşer.

        Lütfiye dedikoduların önünü kesemeyince Fikret'e farklı bir çareyle gelir.
            Meğer Müslüme’nin dedesi babasıymış
            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı: Bülbül gibi öttü! Fekeli'yi öldüren azılı bir katilsin sen!
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