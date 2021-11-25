Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı: Bülbül gibi öttü! Fekeli'yi öldüren azılı bir katilsin sen!

Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 114. bölümüyle ekranlardaydı. Gerçeklerin birer birer ortaya çıktığı bölümde Züleyha, Ali Rahmet Fekeli'yi öldüren isme bir adım daha yaklaşılıyor. Hakan'ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalıştı ancak bu konuda başarılı olamadı. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaştı. Duygularının karşılıklı olduğuna inanan Hakan ise Züleyha'nın güvenini kazanmak için mücadeleye girişti. Bu gelişmelerin yaşandığı bölüm sonrası Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı için heyecan giderek arttı.

SAVAŞSA SAVAŞ!

Hakan'ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalışır ancak başaramaz. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaşır.