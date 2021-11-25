16 senelik rolünü bırakıp geliyor! Camdaki Kız'daki yeni rolüyle kariyerine ivme kazandıracak. Arka Sokaklar'daki ayrılığı şok eden Yüsra Geyik Camdaki Kız'da izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüne hayat veren Yüsra Geyik geçen sezon diziden ayrılarak izleyicileri kahretmişti. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren güzel oyuncu nihayet kararını verdi ve Camdaki Kız dizisinde karar kıldı. Yüsra Geyik'in diziye katılacağı bölüm ise geçen hafta belli olmuştu. Yüsra Geyik'in de yer aldığı Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı yayınlandı ve ünlü isim fragmanda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi yeni bölümüyle bu hafta perşembe günü de heyecan yaratacak.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Arka Sokaklar dizisinden geçen sezon ayrılma kararı alan Yüsra Geyik'in yeni projesi hayranlarının en merak ettiği konulardan birisiydi.