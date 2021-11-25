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    • Magazin
    • 25.11.2021 19:32
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    • 25.11.2021 19:42
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    16 senelik rolünü bırakıp geliyor! Camdaki Kız'daki yeni rolüyle kariyerine ivme kazandıracak

    16 yılş boyunca rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden geçen sezon ayrılma kararı alan Yüsra Geyik'in yeni projesi hayranlarının en merak ettiği konulardan birisiydi. Bu sorunun yanıtı geçen hafta yayınlanan Camdaki Kız 20. bölüm fragmanıyla ortaya çıkmıştı. Zeliş karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmayı başaran güzel oyuncu Yüsra Geyik'in yeni adresi Camdaki Kız oldu. Ünlü oyuncu dizide Hayri'nin (Cihangir Ceyhan) mahallesinde yaşayan Zeliha karakteriyle yine izleyici karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yüsra Geyik'in de yer aldığı 21. bölümüyle 25 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicilerini ağırlayacak.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’dan Camdaki Kız’a bomba transfer!

    16 senelik rolünü bırakıp geliyor! Camdaki Kız'daki yeni rolüyle kariyerine ivme kazandıracak. Arka Sokaklar'daki ayrılığı şok eden Yüsra Geyik Camdaki Kız'da izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüne hayat veren Yüsra Geyik geçen sezon diziden ayrılarak izleyicileri kahretmişti. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren güzel oyuncu nihayet kararını verdi ve Camdaki Kız dizisinde karar kıldı. Yüsra Geyik'in diziye katılacağı bölüm ise geçen hafta belli olmuştu. Yüsra Geyik'in de yer aldığı Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı yayınlandı ve ünlü isim fragmanda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi yeni bölümüyle bu hafta perşembe günü de heyecan yaratacak.

    YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

    Arka Sokaklar dizisinden geçen sezon ayrılma kararı alan Yüsra Geyik'in yeni projesi hayranlarının en merak ettiği konulardan birisiydi.

    Bu sorunun yanıtı geçen hafta yayınlanan Camdaki Kız 20. bölümüyle ortaya çıktı. Zeliş karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmayı başaran güzel oyuncu Yüsra Geyik'in yeni adresi Camdaki Kız oldu.

    Ünlü oyuncu dizide Hayri'nin (Cihangir Ceyhan) mahallesinde yaşayan Zeliha karakteriyle yine izleyici karşısında olacak.

        Yüsra Geyik'in de yer aldığı dizi 21. bölümüyle 25 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicilerini ağırlayacak.

        YÜSRA GEYİK KİMDİR?

        Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

        Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.
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            Haberler Magazin 16 senelik rolünü bırakıp geliyor! Camdaki Kız'daki yeni rolüyle kariyerine ivme kazandıracak
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