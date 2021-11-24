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    • Magazin
    • 25.11.2021 11:36
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    • 25.11.2021 11:37
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    Yargı 11. bölüm fragmanı: Tam katil o derken büyük ters köşe... Net delirtmek istiyorsun sen beni!

    Ilgaz'ın Ceylin'e "Delirtmek mi istiyorsun sen beni?" sözlerini sarf ettiği Yargı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. İkili arasında son bölümde tartışmalar yaşanmış ve Ceylin, Ilgaz'la neden birlikte olamadıklarını anlatmıştı. Aralarındaki farkı anlatan Ceylin, ona zarar vermekten korkarak mesafe koymuştu. Engin, avukatı olması için teyzesi Seda'yı yanına çağırıp iş birliği teklif etmişti. Ceylin, Ilgaz'ın aldığı dosyayla ilgili beklenmedik bir hamle yapmıştı. İşte Yargı 11. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

    Yargı 11. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Geçen hafta 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinde yaşanan bomba gelişmeler seyircileri şaşırtacak. Son bölümde Ceylin ve annesi arasında duygusal anlar yaşanmıştı. Annesi, Ceylin'e şimdiye kadar çok haksızlık ettiğini söyleyerek, ondan kendisini affetmesini istemişti. Çınar ve Engin uzun zaman sonra hesaplaşmıştı. Katilin Engin olduğunu öğrenen Çınar, onun yüzünden yaşadıklarını unutamıyor ve öfkesini ondan çıkarmaya çalışmıştı. Bugün herkesin heyecanla beklediği Yargı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    BİR ŞEYLER OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYOR

    Ceylin ve Ilgaz, Pars'ın Yekta ile arasında bir şeyler olduğundan şüpheleniyor. Bunun için de araştırma yapmaya başlıyorlar. Ceylin daha da ileri giderek Pars hakkında baş savcı ile konuşunca ise işin rengi değişiyor.

    "O SENİN KIZIN!"

    Büroya gelen genç kız ısrarla Eren'i görmek istiyor. Eren tanımadığı bu kızın ne için onu aradığını merak ederken gerçekler bir anda yüzüne vuruyor! Peki bu genç kız, Eren'in kızı mı?

    Merdan, Metin'i kurtarmak için beklenmedik bir hamle yapıyor. Ilgaz ise bir anda hayatlarının ortasında beliren Merdan'a babasının neden artık ses çıkarmadığını sorguluyor.

        Ceylin, Ilgaz'la neden birlikte olamadıklarını anlatıyor. Aralarındaki farkı anlatan Ceylin, ona zarar vermekten korkuyor ve mesafe koyuyor. Ceylin ve annesi arasında duygusal anlar yaşanıyor. Annesi, Ceylin'e şimdiye kadar çok haksızlık ettiğini söyleyerek, ondan kendisini affetmesini istiyor! Ceylin ise bu davranış karşısında kayıtsız kalamıyor.

        Pars ve Yekta arasında olanlar Ilgaz'ın kafasını karıştırıyor. Bu işin peşine düşen Ilgaz, soluğu Pars'ın yanında alıyor ve onunla yüzleşmek istiyor.

        Çınar ve Engin uzun zaman sonra hesaplaşıyor. Katilin Engin olduğunu öğrenen Çınar, onun yüzünden yaşadıklarını unutamıyor ve öfkesini ondan çıkarmaya çalışıyor. Engin soğuk tavırları ise ortamı tamamen geriyor.
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        Haberler Magazin Yargı 11. bölüm fragmanı: Tam katil o derken büyük ters köşe... Net delirtmek istiyorsun sen beni!
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