Yargı 11. bölüm fragmanı: Tam katil o derken büyük ters köşe... Net delirtmek istiyorsun sen beni!

Geçen hafta 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinde yaşanan bomba gelişmeler seyircileri şaşırtacak. Son bölümde Ceylin ve annesi arasında duygusal anlar yaşanmıştı. Annesi, Ceylin'e şimdiye kadar çok haksızlık ettiğini söyleyerek, ondan kendisini affetmesini istemişti. Çınar ve Engin uzun zaman sonra hesaplaşmıştı. Katilin Engin olduğunu öğrenen Çınar, onun yüzünden yaşadıklarını unutamıyor ve öfkesini ondan çıkarmaya çalışmıştı. Bugün herkesin heyecanla beklediği Yargı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...





BİR ŞEYLER OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYOR

Ceylin ve Ilgaz, Pars'ın Yekta ile arasında bir şeyler olduğundan şüpheleniyor. Bunun için de araştırma yapmaya başlıyorlar. Ceylin daha da ileri giderek Pars hakkında baş savcı ile konuşunca ise işin rengi değişiyor.