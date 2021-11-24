Ayşegül Çınar’ın erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu tahliye edildi! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

İddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar'ın, 'görevli memura hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun ise, 'görevli memura hakaret', 'silahla tehdit', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralama' suçlarından 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın 8 Eylül 2021 tarihli duruşmasında mahkeme tarafından Furkan Çalıkoğlu'nun eylemlerinin öldürmeye teşebbüs kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan itirazlar neticesiyle dosya yeniden Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.