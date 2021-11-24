Ayşegül Çınar’ın erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu tahliye edildi! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Beyoğlu'ndaki bir otelin restoranında meydana gelen kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 52.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ayşegül Çınar ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu ise teknik arızalar sebebiyle duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılamadı.
Mahkemede savunma yapan sanık Ayşegül Çınar, önceki savunmalarını tekrar ederken, Çalıkoğlu'nun avukatı ise müştekilerin beyanlarının birbiriyle uyumsuz olduğunu belirterek müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin karartılma durumu olmadığı gerekçeleriyle tahliyesine karar verilmesini talep etti.