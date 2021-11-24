Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.11.2021 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2021 23:51
    ABONE OL

    Ayşegül Çınar’ın erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu tahliye edildi! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

    İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda başlayan polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve tutuklanan sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun yargılandığı davada, sanık Çalıkoğlu’nun tahliyesine karar verildi. Karar sonrası Ayşegül Çınar, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

    İHA
    Mahkeme kararını verdi! Ayşegül Çınar gözyaşlarına boğuldu

    Beyoğlu'ndaki bir otelin restoranında meydana gelen kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 52.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ayşegül Çınar ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu ise teknik arızalar sebebiyle duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılamadı.

    Mahkemede savunma yapan sanık Ayşegül Çınar, önceki savunmalarını tekrar ederken, Çalıkoğlu'nun avukatı ise müştekilerin beyanlarının birbiriyle uyumsuz olduğunu belirterek müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

    Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin karartılma durumu olmadığı gerekçeleriyle tahliyesine karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkemenin erkek arkadaşı için tahliye kararı vermesi üzerine Ayşegül Çınar, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

        İDDİANAMEDEN
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 polis, 2 bekçi ile restoran sahibi ve çalışanlarından oluşan 14 kişinin 'müşteki' olarak yer aldı.

        İddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar'ın, 'görevli memura hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun ise, 'görevli memura hakaret', 'silahla tehdit', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralama' suçlarından 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın 8 Eylül 2021 tarihli duruşmasında mahkeme tarafından Furkan Çalıkoğlu'nun eylemlerinin öldürmeye teşebbüs kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan itirazlar neticesiyle dosya yeniden Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Unisalver gübre
        Haberler Magazin Ayşegül Çınar’ın erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu tahliye edildi! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu
            SON DAKİKA