Mustafa Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Cengiz Kurtoğlu Mustafa Can bıçaklama olayı nedir?

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun Sarıyer'de gittiği bir doğum günü partisinde olaya karıştığı iddia edildi. Cengiz Kurtoğlu iş insanı Mustafa Can ile bir tartışma yaşadı. Mekanın kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, Cengiz Kurtoğlu servis bıçağıyla Mustafa Can'a saldırdı. Peki, Cengiz Kurtoğlu Mustafa Can bıçaklama olayı nedir? Mustafa Can kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
MUSTAFA CAN KİMDİR?
Mustafa Can hakkında internette çok bilgi yer almıyor. Can'ın iş adamı olduğu gelen bilgiler arasındadır.
CENGİZ KURTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Cengiz Kurtoğlu'nun, bir yakınının doğum günü için gittiği partide M.C. isimli kişiyle kavga ettiği, ardından da onu darp ettiği iddia edildi.
'DARP FALAN YOK'
Kurtoğlu ise bu iddiaları yalanlayarak olayın iç yüzünü şöyle anlattı:
"Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı.
Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim."