Mustafa Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Cengiz Kurtoğlu Mustafa Can bıçaklama olayı nedir?

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun Sarıyer'de gittiği bir doğum günü partisinde olaya karıştığı iddia edildi. Cengiz Kurtoğlu iş insanı Mustafa Can ile bir tartışma yaşadı. Mekanın kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, Cengiz Kurtoğlu servis bıçağıyla Mustafa Can'a saldırdı. Peki, Cengiz Kurtoğlu Mustafa Can bıçaklama olayı nedir? Mustafa Can kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...