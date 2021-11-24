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    • Magazin
    • 25.11.2021 01:45
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    • 25.11.2021 01:47
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    Gözaltına alınmıştı! Cengiz Kurtoğlu cephesinde yeni gelişme! Ünlü sanatçı o görüntüleri paylaştı kendini bakın nasıl savundu

    Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iddiaya göre aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Olayda Mustafa Can yüzünden yaralanırken, Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kurtoğlu, olayın basına yansımasının ardından ise sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. İşte kavga anının görüntülerini Instagram hesabında yayınlayan Cengiz Kurtoğlu’nun o açıklaması...

    Gözaltına alınmıştı! Cengiz Kurtoğlu’ndan yeni açıklama!

    İddiaya göre, bir arkadaşının doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile tartışmaya başladı.

    Olaylar sırasında yüzünden yaralandığını iddia eden iş insanı Mustafa Can polise giderek, Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu. Restoranın güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Kurtoğlu'nu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Kurtoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    "BIÇAKLA DEĞİL TIRNAKLA YARALANDI"
    Cengiz Kurtoğlu, poliste verdiği ifadesinde Mustafa Can ile Orhan Gencebay ve diğer bazı sanatçılara hakaret ettiği için tartıştıklarını söyledi. Kurtoğlu'nun, Can'ın yüzünün bıçakla yaralanmadığını, tırnağı ile çizilmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

        SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPTI
        Kurtoğlu, olayın basına yansımasının ardından sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

        Kavga anının görüntülerini Instagram hesabında yayınlayan Cengiz Kurtoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle böyle bir haberle sizlerin karşısına çıkmak istemezdim ama bir konuya açıklık getirmem gerekiyor.

        Ben de herkes gibi kendine ait değer yargıları olan bir insanım. Eş, aile, dost gibi konularda ise oldukça hassasım. Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem.

            Böyle bir tartışmanın 'Bıçaklı saldırı' olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm. Bu konuyla alakalı hukuki süreci avukatım başlatıp, takip edecek.

            Bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması adına da olaya ait görüntülerin orjinal ve montajsız halini sizlerle paylaşıyorum. Olay artık kamuoyunun takdirindedir. Saygılarımla"
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            Haberler Magazin Gözaltına alınmıştı! Cengiz Kurtoğlu cephesinde yeni gelişme! Ünlü sanatçı o görüntüleri paylaştı kendini bakın nasıl savundu
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