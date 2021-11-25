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    • Magazin
    • 25.11.2021 08:16
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    • 25.11.2021 08:21
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    Cansu Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Manken ve oyuncu Cansu Ateş tutuklandı mı? Otogarda uyuşturucuyla yakalandı...

    Cansu Ateş hakkında aramalar hız kazandı. Manken ve oyuncu Cansu Ateş, İstanbul Esenler Otagarı'nda polis tarafından durduruldu. Arama sırasında Cansu Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket buldu. Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, Cansu Ateş kimdir, kaç yaşında? Manken ve oyuncu Cansu Ateş nereli? Sorularını merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Cansu Ateş kimdir, kaç yaşında? Manken ve oyuncu Cansu Ateş nereli?

    Manken ve oyuncu Cansu Ateş, İstanbul Esenler Otagarı'nda polis tarafınca durduruldu. Arama esnasında Cansu Ateş'in kemerine sıkıştırılmış biçimde uyuşturucu paketi bulundu. Peki, Cansu Ateş kimdir, kaç yaşlarında? Manken ve oyuncu Cansu Ateş nereli? İşte tüm detaylar...

    Best Model yarışmasına da katılan manken ve oyuncu Cansu Ateş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Otogarı'na gitti.

    KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Genç model, polisler tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Arama sırasında Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu. Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken genç kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        'ERKEK ARKADAŞIM HAYATINI KAYBETTİ'

        Uyuşturucuyu Etiler'de bir arkadaşından aldığını itiraf eden Ateş, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde aldığını söyledi.


        2017 yılında da hakkında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle dava açılan ve denetim altına alındığı belirlenen Ateş hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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        Haberler Magazin Cansu Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Manken ve oyuncu Cansu Ateş tutuklandı mı? Otogarda uyuşturucuyla yakalandı...
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