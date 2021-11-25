Cansu Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Manken ve oyuncu Cansu Ateş tutuklandı mı? Otogarda uyuşturucuyla yakalandı...

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Genç model, polisler tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Arama sırasında Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu. Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken genç kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.