Cansu Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? Manken ve oyuncu Cansu Ateş tutuklandı mı? Otogarda uyuşturucuyla yakalandı...

Manken ve oyuncu Cansu Ateş, İstanbul Esenler Otagarı'nda polis tarafınca durduruldu. Arama esnasında Cansu Ateş'in kemerine sıkıştırılmış biçimde uyuşturucu paketi bulundu. Peki, Cansu Ateş kimdir, kaç yaşlarında? Manken ve oyuncu Cansu Ateş nereli? İşte tüm detaylar...
Best Model yarışmasına da katılan manken ve oyuncu Cansu Ateş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Otogarı'na gitti.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Genç model, polisler tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Arama sırasında Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu. Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken genç kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.