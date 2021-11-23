Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.11.2021 14:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2021 14:46
    ABONE OL

    Naz Çağla Irmak kanser mi, kansere mi yakalandı? Naz Çağla Irmak hastalığı ne? Çağla Irmak kimdir?

    Naz Çağla Irmak sevgilisi Sarp Levendoğlu ile aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Ünlü çiftten bir önceki gün yen bir fotoğraf geldi. Aralarında 15 yaş fark olan ikilinin sosyal medyada yaptıkları yeni paylaşım ile yeni iddialar doğdu. Naz Çağla Irmak'ın saçlarını kazıttığını görenler Naz Çağla Irmak kanser mi, kansere mi yakalandı? Naz Çağla Irmak hastalığı ne? Çağla Irmak kimdir? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte Naz Çağla Irmak hakkında bilgiler...

    Naz Çağla Irmak kanser mi?

    Naz Çağla Irmak kanser mi, kansere mi yakalandı? Naz Çağla Irmak hastalığı ne? Çağla Irmak kimdir? soruları genç oyuncunun yeni görüntüleri sonrası araştırılmaya başlandı. Saçlarını kazıtıp boyatan Naz Çağla Irmak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Irmak'ın eski halinden eser yok. Bir süredir kendisi gibi oyuncu Sarp Levendoğlu ile ilişki yaşayan Naz Çağla Irmak'ın hastalğı merak ediliyor. İşte oyuncu hakkında bilgiler...

    NAZ ÇAĞLA IRMAK KANSER Mİ, KANSERE Mİ YAKALANDI?

    Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan ve birçok insana örnek olan Neslican Tay 23 yaşında 20 Eylül 2019'da hayatını kaybetti. Naz Çağla Irmak, Neslican Tay'ın hayatının konu edilen Demir Kadın Neslican filmi için saçlarını kazıttı. Irmak'ın yeni tarzını görenler kansere yakandığını düşündü. Genç oyuncunun sağlık durumu iyi.

    NESLİCAN TAY'IN YAŞAM ÖYKÜSÜ FİLM OLUYOR...

    Yaşam öyküsüyle milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye'yi gözyaşına boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsü, beyazperdede ölümsüzleşecek.

    2019'da ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan 'Demir Kadın Neslican' filminde başrol oynuyor.

    Rolü için saçlarını kazıtan genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir pozunu yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

    SAÇLARINI KAZITTI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI!

    Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunan 24 yaşındaki Irmak, yeni imajıyla çektirdiği bir pozunu "Yeni bölüm" notuyla paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

    Rolü için saçlarını kazıtan Irmak'a "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları yağdı.

        DEMİR KADIN NESLİCAN FİLMİ NE ZAMAN?

        Yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği Demir Kadın Neslican filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

        Film 7 Ocak 2022'de sinemalarda...

        ÇİFTE KUMRULARDAN AŞK POZU!

        Yaklaşık üç ay önce aşk yaşamaya başlayan ve ilişkilerini sosyal medyadan duyuran Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu, mutlu beraberliklerini sürdürüyor.

        İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz gün bir kafede köpekleriyle birlikte poz verdi. Naz Çağla Irmak, keyifli hallerini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

        Sosyal medya kullanıcıları çiftin fotoğrafını beğeni yağmuruna tutarken "Mutluluklar" mesajı göndermeyi ihmal etmedi. İşte o paylaşım;
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte Bolu’daki ırkçı karara evet diyenlerin listesi
        Haberler Magazin Naz Çağla Irmak kanser mi, kansere mi yakalandı? Naz Çağla Irmak hastalığı ne? Çağla Irmak kimdir?
            SON DAKİKA