Naz Çağla Irmak kanser mi, kansere mi yakalandı? Naz Çağla Irmak hastalığı ne? Çağla Irmak kimdir? soruları genç oyuncunun yeni görüntüleri sonrası araştırılmaya başlandı. Saçlarını kazıtıp boyatan Naz Çağla Irmak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Irmak'ın eski halinden eser yok. Bir süredir kendisi gibi oyuncu Sarp Levendoğlu ile ilişki yaşayan Naz Çağla Irmak'ın hastalğı merak ediliyor. İşte oyuncu hakkında bilgiler...