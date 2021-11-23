Naz Çağla Irmak kanser mi, kansere mi yakalandı? Naz Çağla Irmak hastalığı ne? Çağla Irmak kimdir? soruları genç oyuncunun yeni görüntüleri sonrası araştırılmaya başlandı. Saçlarını kazıtıp boyatan Naz Çağla Irmak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Irmak'ın eski halinden eser yok. Bir süredir kendisi gibi oyuncu Sarp Levendoğlu ile ilişki yaşayan Naz Çağla Irmak'ın hastalğı merak ediliyor. İşte oyuncu hakkında bilgiler...
NAZ ÇAĞLA IRMAK KANSER Mİ, KANSERE Mİ YAKALANDI?
Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan ve birçok insana örnek olan Neslican Tay 23 yaşında 20 Eylül 2019'da hayatını kaybetti. Naz Çağla Irmak, Neslican Tay'ın hayatının konu edilen Demir Kadın Neslican filmi için saçlarını kazıttı. Irmak'ın yeni tarzını görenler kansere yakandığını düşündü. Genç oyuncunun sağlık durumu iyi.
NESLİCAN TAY'IN YAŞAM ÖYKÜSÜ FİLM OLUYOR...
Yaşam öyküsüyle milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye'yi gözyaşına boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsü, beyazperdede ölümsüzleşecek.
2019'da ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan 'Demir Kadın Neslican' filminde başrol oynuyor.
Rolü için saçlarını kazıtan genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir pozunu yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.
SAÇLARINI KAZITTI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI!
Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunan 24 yaşındaki Irmak, yeni imajıyla çektirdiği bir pozunu "Yeni bölüm" notuyla paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Rolü için saçlarını kazıtan Irmak'a "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları yağdı.