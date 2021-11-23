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    • Magazin
    • 23.11.2021 15:05
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    • 23.11.2021 15:12
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    Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut neden öldü, hastalığı neydi? Ercan Turgut kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı…

    Gündemde yoğun bir şekilde Ercan Turgut kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Sanat dünyasını yasa boğan bir haber geldi ve usta sanatçının hayatını kaybettiği haberleri sevenlerini üzdü. Semiha Yankı sosyal medyadan acı haberi duyurdu ve bu gelişme üzerine Ercan Turgut neden öldü, hastalığı neydi? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bir yandan da hayatına dair bilgiler merak edildi. Peki Ercan Turgut kaç yaşındaydı, aslen nereli?

    takvim.com.tr
    Ercan Turgut kimdir?

    Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut neden öldü, hastalığı neydi? Ercan Turgut kaç yaşındaydı, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 70'li ve 80'li yıllara damgasını vuran usta sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti ve sevenlerini, bütün sanat camiasını yasa boğdu. Hayatına dair bilgilerin araştırılmaya başlandığı sanatçının hayatına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ERCAN TURGUT NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

    Ercan Turgut bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

    Semiha Yankı, sosyal medya hesabından acı haberi şöyle duyurdu: "Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh."

    Acı haberin ardından şarkıcı Fedon da, "Ah be Ercanım ah be büyük Fenerbahçelim, efendiliğin, kişiliğin, sanatçılığın, adamlığın ve 50 yılı aşkın arkadaşlığımın güzel insanı, beni çok üzdün. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun" dedi.

    ERCAN TURGUT KİMDİR?

    7 Ekim 1952 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. 1974 yılında 'Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna' adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle dikkat çeken Ercan Turgut, 1979'da çıkardığı 'Dönemezsin' isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 90'lı senelerde Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti olarak çalışmalarına devam etti.

        Ercan Turgut Albümleri:

        2013 Hatırladıkça
        2007 Başımın Tatlı Belası
        1986 Tanrı Misafiri

        1981 Azap Çiçeği1979 Dönemezsin
        1976 Tövbe
        1974 Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna
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