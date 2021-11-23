Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut neden öldü, hastalığı neydi? Ercan Turgut kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı…

Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut neden öldü, hastalığı neydi? Ercan Turgut kaç yaşındaydı, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 70'li ve 80'li yıllara damgasını vuran usta sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti ve sevenlerini, bütün sanat camiasını yasa boğdu. Hayatına dair bilgilerin araştırılmaya başlandığı sanatçının hayatına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
ERCAN TURGUT NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Ercan Turgut bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Semiha Yankı, sosyal medya hesabından acı haberi şöyle duyurdu: "Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh."
Acı haberin ardından şarkıcı Fedon da, "Ah be Ercanım ah be büyük Fenerbahçelim, efendiliğin, kişiliğin, sanatçılığın, adamlığın ve 50 yılı aşkın arkadaşlığımın güzel insanı, beni çok üzdün. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun" dedi.
ERCAN TURGUT KİMDİR?
7 Ekim 1952 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. 1974 yılında 'Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna' adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle dikkat çeken Ercan Turgut, 1979'da çıkardığı 'Dönemezsin' isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 90'lı senelerde Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti olarak çalışmalarına devam etti.