Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut neden öldü, hastalığı neydi? Ercan Turgut kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı…

ERCAN TURGUT NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Ercan Turgut bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Semiha Yankı, sosyal medya hesabından acı haberi şöyle duyurdu: "Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh."

Acı haberin ardından şarkıcı Fedon da, "Ah be Ercanım ah be büyük Fenerbahçelim, efendiliğin, kişiliğin, sanatçılığın, adamlığın ve 50 yılı aşkın arkadaşlığımın güzel insanı, beni çok üzdün. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun" dedi.