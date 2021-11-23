SON DAKİKA: Arabesk ve taverna müzikleriyle bir döneme damga vuran Ercan Turgut'tan acı haber! Semiha Yankı kahroldu

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle dikkat çeken Ercan Turgut, 1979'da çıkardığı 'Dönemezsin' isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 90'lı senelerde Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti olarak çalışmalarına devam etti.