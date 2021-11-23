Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.11.2021 14:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2021 14:42
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Arabesk ve taverna müzikleriyle bir döneme damga vuran Ercan Turgut'tan acı haber! Semiha Yankı kahroldu

    Henüz 13 yaşında müziğe başlayan, 1974 yılında 'Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna' adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturan Ercan Turgut'tan acı haber! Bir süredir kanser ile mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut, yaşamını yitirdi. 70 ve 80'li yıllarda kariyerinin zirvesine çıkan Turgut, müzik dünyasına çok sayıda eser kazandırmıştı. Acı habri Semiha Yankı duyurdu.

    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

    Arabesk ve taverna müzikleriyle bir döneme damga vuran Ercan Turgut'tan acı haber geldi. 69 yaşındaki Turgut, kanserle mücadelesini kaybetti. Sanatçının ölüm haberini şarkıcı Semiha Yankı duyurdu.

    Yankı, "Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh..." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

    ERCAN TURGUT KİMDİR?
    7 Ekim 1952 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. 1974 yılında 'Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna' adını taşıyan ilk albümünü çıkardı.

        Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle dikkat çeken Ercan Turgut, 1979'da çıkardığı 'Dönemezsin' isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. 90'lı senelerde Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti olarak çalışmalarına devam etti.

        Ercan Turgut Albümleri
        2013 Hatırladıkça
        2007 Başımın Tatlı Belası
        1986 Tanrı Misafiri
        1981 Azap Çiçeği
        1979 Dönemezsin
        1976 Tövbe
        1974 Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte Bolu’daki ırkçı karara evet diyenlerin listesi
        Haberler Magazin SON DAKİKA: Arabesk ve taverna müzikleriyle bir döneme damga vuran Ercan Turgut'tan acı haber! Semiha Yankı kahroldu
            SON DAKİKA