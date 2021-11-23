SON DAKİKA: Arabesk ve taverna müzikleriyle bir döneme damga vuran Ercan Turgut'tan acı haber! Semiha Yankı kahroldu

Arabesk ve taverna müzikleriyle bir döneme damga vuran Ercan Turgut'tan acı haber geldi. 69 yaşındaki Turgut, kanserle mücadelesini kaybetti. Sanatçının ölüm haberini şarkıcı Semiha Yankı duyurdu.
Yankı, "Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh..." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
ERCAN TURGUT KİMDİR?
7 Ekim 1952 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. 1974 yılında 'Olur Böyle Şey - Gülme Sakın Komşuna' adını taşıyan ilk albümünü çıkardı.