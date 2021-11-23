Konaktaki yerini almaya hazırlanıyor! Demir'in feci sonunun kahrettiği Çukurova'dan başka müjde var!

Demir'in ölümünün ilçedeki herkesi kahrettiği geçen haftaki bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerine yeni bir transferi müjdeledi. atv'deki macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık gibi üç önemli ismin vedası seyircileri şok etmişti. Ancak İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor. Aktarılan son bilgilere göre, dijitalde Pera Palas dizisinde rol alan Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapım şirketi Tims&B ile sözleşme imzaladı. Ünlü oyuncu merakla takip edilen dizide Vahap karakteriyle karşımızda olacak.



BOMBA TRANSFER

Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden, İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor.