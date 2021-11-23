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    • Magazin
    • 23.11.2021 18:25
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    • 23.11.2021 18:25
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    ‘Bilinci açık’ denilmişti! Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme!

    Türk sinemasının sevilen isimlerinden Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen sanatçının ameliyatının iyi geçtiği öğrenilmişti. Yoğun bakımda takip edilen Kadir İnanır’dan yeni haber geldi. İşte ayrıntılar...

    DHA
    Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme!

    Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu belirtildi. İnanır'ın ayrıca yemek yemeye ve konuşmaya başladığı bildirildi.

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır'ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.

    Serviste takibi süren İnanır, pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Dün uyandırılan İnanır'ın solunum cihazından ayrıldığı, bilincinin açık olduğu yine de her türlü gelişmeye karşın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

        HAYRANLARI HASTANEYE GELDİ
        Bu sabahtan itibaren yemek yediği ve konuşmaya da başladığı belirtilen İnanır'ın vücudunu hareket ettirdiği, yoğun bakımdaki durumuna göre tekrar özel odaya alınabileceği belirtildi. İnanır'ın sağlık durumunu merak edip, hastaneye gelen hayranları ise bir an önce sağlığına kavuşup, hastaneden taburcu olmasını bekliyor.

        SEVGİLİSİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
        İnanır'ın sevgilisi Julide Kural, sosyal medya hesabından 'Yeni Bilgilendirme' başlığıyla açıklama yapmıştı.

        Halkın İnanır'ın yanında olduğunu belirten Kural, şu ifadelerini kullanmıştı: "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır.

            Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir"
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