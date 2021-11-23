‘Bilinci açık’ denilmişti! Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme!

Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir"