Burcu Kıratlı’nın dolandırılma davasında yeni gelişme! Eşi Sinan Akçıl tanıklık yaptı

"BANKA ARACILIĞIYLA PARA GÖNDERDİM"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Burcu Kıratlı, "Arkadaşım vasıtasıyla sanık Mine Mumcu ile tanıştım. Arkadaşım bana sanığın yurt dışından özel hatlar satın alarak, özel müşterilere satmak suretiyle kar elde ettiğini, bunun ticari olarak iyi kazanç veren bir iş olduğunu anlattı. Ben de bu vesileyle sanık ile bir araya geldim. Ben kendisine para gönderecektim o da benim gönderdiğim parayla hat satın alacaktı. Daha sonra satış yapınca ben kardan pay alacaktım. Buna inanarak banka aracılığıyla para gönderdim. İlk seferde 300 bin TL, daha sonra 450 bin TL gönderdim. Bana sanık, kar payı olarak miktarı tam hatırlamadığım bir para gönderdi. Gönderdiği para 100 bin TL civarındaydı. En son kendisine 550 bin TL gönderdim" ifadelerini kullandı.