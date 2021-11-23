Burcu Kıratlı’nın dolandırılma davasında yeni gelişme! Eşi Sinan Akçıl tanıklık yaptı

Şarkıcı Sinan Akçıl'ın oyuncu eşi Burcu Kıratlı'nın 'Ponzi Piramit zinciri' adında saadet zinciri sistemi oluşturduğu ve bu sistem ile kendisini dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu sanık Mine Mumcu'nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Burcu Kıratlı ve taraf avukatları hazır bulundu. Şarkıcı Sinan Akçıl ise duruşmaya tanık olarak katıldı.
"BANKA ARACILIĞIYLA PARA GÖNDERDİM"
Duruşmada beyanda bulunan müşteki Burcu Kıratlı, "Arkadaşım vasıtasıyla sanık Mine Mumcu ile tanıştım. Arkadaşım bana sanığın yurt dışından özel hatlar satın alarak, özel müşterilere satmak suretiyle kar elde ettiğini, bunun ticari olarak iyi kazanç veren bir iş olduğunu anlattı. Ben de bu vesileyle sanık ile bir araya geldim. Ben kendisine para gönderecektim o da benim gönderdiğim parayla hat satın alacaktı. Daha sonra satış yapınca ben kardan pay alacaktım. Buna inanarak banka aracılığıyla para gönderdim. İlk seferde 300 bin TL, daha sonra 450 bin TL gönderdim. Bana sanık, kar payı olarak miktarı tam hatırlamadığım bir para gönderdi. Gönderdiği para 100 bin TL civarındaydı. En son kendisine 550 bin TL gönderdim" ifadelerini kullandı.
"TOPLAM ZARARIM 550 BİN TL"
Sanık ile ilgili haberler gördüğünü söyleyen müşteki Kıratlı, "Sanığın gerçekte hat alım satım yapmadığını, herkesten para toplayarak toplamış olduğu bu paraları başkalarına vererek bir döngü sağladığını basında çıkan haberlerde gördüm. Bu olaydan tutuklanmış da olabilir tam emin değilim. Basında yer alan haberleri okuyunca sanığı aradım. Eğer böyle bir şey varsa ben bunun içinde yer almak istemiyorum. Göndermiş olduğum anaparayı gönderirsen, kar istemiyorum dedim ama sonrasında sanığa ulaşamadım. Toplam zararım 550 bin TL'dir" diye belirtti.