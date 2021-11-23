Gönül Dağı 41. bölüm 2. fragmanı: Tayini çıkınca sevinçten takla atıyor! Kenan iki gözü iki çeşme bırakacak!

Geçen hafta 40. bölümüyle izleyicilerini ağırlayan Gönül Dağı'ndan yeni bölüm ikinci fragman geldi. Bugün yayınlanan Gönül Dağı 41. bölüm 2. fragmanında Doktor Kenan'ı kaybolması ve Dilek'in tayin haberinin gelmesi duygu karmaşası yaşatan gelişmelerden oldu. Fragmanda kaybolduğu gözüken Doktor Kenan'ın akıbetinin ne olacağı ise akıllarda yer edinecek. Gedeli'de gerçekleşen düğünün sonrası acı haberlerin ardı ardına gelmesi seyircileri üzecek. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi 41. bölümüyle 27 Kasım Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...



MASAL GERÇEK OLDU

Gedelli'de düğün var! Masal gerçek oluyor, Dilek ve Taner evleniyor. Herkesin heyecanla beklediği bu düğünde, Taner ve Dilek'i nasıl sürprizler bekliyor?