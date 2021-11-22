Usta sanatçı gümbür gümbür geliyor! Gönül Dağı'nda iç yakan vedadan sonra peş peşe transferler!

Sezon başı Utku Ateş gibi önemli isimlerin veda ettiği Gönül Dağı'ndan yeni transfer haberleri geliyor. Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle 40. bölümü bir hafta sonra yayınlanan Gönül Dağı'nda izleyici mutlu edecek üç gelişme yaşandı. Birincisi zaten herkesin bildiği üzere Dilek ve Taner'in evlenmesi. Bölümün yayınlanmaması nedeniyle kamera arkası görüntülerini paylaşan Gönül Dağı ekibi yüzleri güldürdü. Ayrıca herkesin bir süredir beklediği usta isim de Gönül Dağı ısrarlarına dayanamayarak teklifi kabul etti. Gönül Dağı 40. bölümünde usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye gelmesi seyirciyi sevindirdi.

İZZET ALTINMEŞE GELİYOR

Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe'ye yapım şirketi tarafından diziye konuk oyuncu olması için teklif götürüldü.