Usta sanatçı gümbür gümbür geliyor! Gönül Dağı'nda iç yakan vedadan sonra peş peşe transferler!

Sezon başı Utku Ateş gibi önemli isimlerin veda ettiği Gönül Dağı'ndan yeni transfer haberleri geliyor. Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle 40. bölümü bir hafta sonra yayınlanan Gönül Dağı'nda izleyici mutlu edecek üç gelişme yaşandı. Birincisi zaten herkesin bildiği üzere Dilek ve Taner'in evlenmesi. Bölümün yayınlanmaması nedeniyle kamera arkası görüntülerini paylaşan Gönül Dağı ekibi yüzleri güldürdü. Ayrıca herkesin bir süredir beklediği usta isim de Gönül Dağı ısrarlarına dayanamayarak teklifi kabul etti. Gönül Dağı 40. bölümünde usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye gelmesi seyirciyi sevindirdi.
İZZET ALTINMEŞE GELİYOR
Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe'ye yapım şirketi tarafından diziye konuk oyuncu olması için teklif götürüldü.
Usta sanatçı İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda seyirci karşısına çıktı. 40. bölümünde Taner ve Dilek düğünü herkesi mutlu etti.
KAMERA ARKASINDAN GÖRÜNTÜLER
Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Geçen hafta Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle yayınlanmayan dizi sosyal medya hesaplarından kamera arkasından derlenmiş görüntüler paylaştı.