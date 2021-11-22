Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.11.2021 17:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2021 17:34
    ABONE OL

    Usta sanatçı gümbür gümbür geliyor! Gönül Dağı'nda iç yakan vedadan sonra peş peşe transferler!

    Gönül Dağı'nda iç yakan vedadan usta sanatçı gümbür gümbür geldi. Fenomen dizi Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Geçen hafta 40. bölümüyle ekranlarda olan dizi sosyal medya hesaplarından kamera arkasından derlenmiş görüntüler paylaştı. Cumartesi günü Dilek ve Taner'in düğününden kesitlerin yer aldığı görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturmuştu. Ayrıca usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye konuk olması büyük sevinç yarattı. İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda misafir oldu. Gönül Dağı 41. yeni bölümüyle 27 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de yine izleyenlerini karşılayacak.

    takvim.com.tr
    Usta sanatçı Gönül Dağı’nda!

    Sezon başı Utku Ateş gibi önemli isimlerin veda ettiği Gönül Dağı'ndan yeni transfer haberleri geliyor. Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle 40. bölümü bir hafta sonra yayınlanan Gönül Dağı'nda izleyici mutlu edecek üç gelişme yaşandı. Birincisi zaten herkesin bildiği üzere Dilek ve Taner'in evlenmesi. Bölümün yayınlanmaması nedeniyle kamera arkası görüntülerini paylaşan Gönül Dağı ekibi yüzleri güldürdü. Ayrıca herkesin bir süredir beklediği usta isim de Gönül Dağı ısrarlarına dayanamayarak teklifi kabul etti. Gönül Dağı 40. bölümünde usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin diziye gelmesi seyirciyi sevindirdi.

    İZZET ALTINMEŞE GELİYOR

    Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe'ye yapım şirketi tarafından diziye konuk oyuncu olması için teklif götürüldü.

    Usta sanatçı İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda seyirci karşısına çıktı. 40. bölümünde Taner ve Dilek düğünü herkesi mutlu etti.

    KAMERA ARKASINDAN GÖRÜNTÜLER

    Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Geçen hafta Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle yayınlanmayan dizi sosyal medya hesaplarından kamera arkasından derlenmiş görüntüler paylaştı.

        Herkesin kaç bölümdür merakla beklediği Dilek ve Taner'in düğününden kesitlerin yer aldığı görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturdu.

        Ayrıca usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olması ve düğünde yer alması büyük sevinç yarattı. İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda misafir oldu.

        İZZET ALTINMEŞE KİMDİR?

        İzzet Altınmeşe, 26 Ekim 1945 tarihinde Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi henüz 5 aylık iken ailesi ekonomik nedenlerden ötürü Diyarbakır'dan Adana'ya göç etti. Burada bir süre berberlik yaptı.

            İzzet Altınmeşe, Türk Halk Müziği'nin önemli isimleri arasında yer almaktadır. İlk plak çalışmasını 1965 yılında gerçekleştiren İzzet Altınmeşe, derlediği Türkülerle tanınmıştır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Küçük Müslüme’nin ölüm nedeni ne? Ağabeyi konuştu
            Haberler Magazin Usta sanatçı gümbür gümbür geliyor! Gönül Dağı'nda iç yakan vedadan sonra peş peşe transferler!
                SON DAKİKA