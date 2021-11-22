Acun Ilıcalı’dan heyecanlandıran açıklama! Survivor 2022 All Star yarışmacıları kimler olacak? Bugün ya da yarın...

Her yıl tv8 ekranlarında hafta içi belirli günlerde izleyicisiyle buluşan Survivor'da 2022 yılı için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi ve Acun Medya Akademi'yle ortak bir şekilde hayata geçirilen de öğrencilerle buluştu. Ilıcalı, konferans çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü televizyoncu Survivor 2022 All Star kadrosu ile ilgili gerekli duyurunun yapılacağını ifade etti. Survivor All Star 2022 kadrosunun belli olduğunu ifade eden Ilıcalı detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını söyledi.

KADRO BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum isimleri." dedi.