Tez vurun kellesini! Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı: Derhal tetkip edip haddi hududu çizecek!

TRT1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı Alparslan Büyük Selçuklu'da yaşanan heyecan dolu gelişmeler izleyicileri şok etti. Hasan'ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkıştı. Akça'yı çok zor bir tercih beklemekteydi. Alparslan'ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar. Katliam haberi Rey ve Merv Obası'nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yaptı. Heyecan dolu gelişmelerin ardından Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

KEKAVMENOS SELÇUKLU'YU SUÇLUYOR

Katliam yerinde Yannis'in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi'ne hesap sormaya gider. Katliamı Yannis'in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu'yu suçlar.