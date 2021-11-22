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    • Magazin
    • 22.11.2021 23:51
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    • 22.11.2021 23:53
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    Tez vurun kellesini! Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı: Derhal tetkip edip haddi hududu çizecek!

    Ekranların fenomen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde heyecan dolu olaylar yaşandı. Katliam yerinde Yannis’in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi’ne hesap sormaya gitti. Katliamı Yannis’in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu'yu suçladı. ekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas’ı görevlendirdi. Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan’ı gördü. Bölümün ardından Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı yayınlandı!

    TRT1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı Alparslan Büyük Selçuklu'da yaşanan heyecan dolu gelişmeler izleyicileri şok etti. Hasan'ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkıştı. Akça'yı çok zor bir tercih beklemekteydi. Alparslan'ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar. Katliam haberi Rey ve Merv Obası'nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yaptı. Heyecan dolu gelişmelerin ardından Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

    KEKAVMENOS SELÇUKLU'YU SUÇLUYOR

    Katliam yerinde Yannis'in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi'ne hesap sormaya gider. Katliamı Yannis'in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu'yu suçlar.

    Hasan'ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkışır. Akça'yı çok zor bir tercih beklemektedir. Akça bu ikilemden nasıl kurtulacaktır? Katliamda Bizans askerlerinin de ölmüş olması, Bizans cephesinde kafa karışıklığına neden olur. Kekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas'ı görevlendirir.

    Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan'ı görür. Alparslan'ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar. Katliam haberi Rey ve Merv Obası'nı yasa boğar.

        Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapar. Alparslan bu planda başarılı olabilecek mi?

        Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk'ün intikamını almaya karalıdır.

        Diğer yandan obadaki tüm gözler ise çağrı Bey'e hançer indirirken yakalanan Akça'nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans'tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu'yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı? Yüreğine büyük sırlar mühürlemiş olan Akça hiç beklemediği bir anda öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşayıp sarsılırken, artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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            Haberler Magazin Tez vurun kellesini! Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı: Derhal tetkip edip haddi hududu çizecek!
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