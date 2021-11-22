Masterchef'in o isimleri birbirine girdi çekimler durdu! Sürekli takışıyorlardı 'bir şey yok diyorlardı' sonunda patladı

Masterchef yarışmacıları gırtlak gırtlağa çekimler durdu kimse ayıramadı! Sürekli takışıyorlardı sonunda patladı 3 isim... Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacıların yer aldığı, ekranların sevilen yarışma programı Masterchef seti karıştı. İşin ucunda Türkiye'nin Masterchef'i olmak ve büyük bir para ödülü varken aksi zaten düşünülemez. İddialara göre Masterchef'te dış çekim sırasında 3 yarışmacı birbirine girdi ve çekimler durduruldu. İşte o iddianın tüm ayrıntıları.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Dün akşam ekranlara gelen yarışmada ise bir eleme yaşandı.
Yarışmadan geçen hafta ve bu hafta elenen isim milyonları şoke etti. Azize'nin vedası milyonları ikiye ayırırken; gündeme ise bu durum bomba gibi düştü.