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    • Magazin
    • 22.11.2021 17:05
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    • 22.11.2021 17:05
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    Gelen telefon katili ayyuka çıkardı! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanı: Fekeli'yi öldüren isim...

    Demir'in ölümünün tüm ilçeyi yasa boğduğu bölümün hemen arkasından seyirciler Bir Zamanlar Çukurova gelecek hafta yaşanacak gelişmelere kilitlendi. Son bölümde Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirmişti. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini istemişti. Dün yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanında Ali Rahmet Fekeli'nin katilinin ismi açığa çıkıyor. Fikret'e sinirlenen Hakan "Züleyha bana aşık oldu diye mi sinirleniyorsun?" sözlerini sarf edince ikili arasında çok büyük kavga yaşanacak.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanında konağa gelen telefon katili ayyuka çıkarıyor. Fekeli'yi öldüren isim ayan beyan gerçek yüzünü gösterecek. Son bölümde Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılmıştır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünmüştü. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmemişti. Fekeli'yi öldüren ismin açığa çıktığı ve seyircilerin heyecanla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 114. bölümüyle 25 Kasım Perşembe günü ekranlarda olacak.

    HAKAN, ZÜLEYHA'YI ŞAŞIRTIYOR

    Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder.

    Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

    DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

    Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür.

        Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

        BETÜL VE ABDÜLKADİR TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR

        Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir.

        Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister.
            Gülen’i zehirleten isim belli oldu
            Haberler Magazin Gelen telefon katili ayyuka çıkardı! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanı: Fekeli'yi öldüren isim...
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