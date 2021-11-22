Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanında konağa gelen telefon katili ayyuka çıkarıyor. Fekeli'yi öldüren isim ayan beyan gerçek yüzünü gösterecek. Son bölümde Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılmıştır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünmüştü. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmemişti. Fekeli'yi öldüren ismin açığa çıktığı ve seyircilerin heyecanla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 114. bölümüyle 25 Kasım Perşembe günü ekranlarda olacak.

HAKAN, ZÜLEYHA'YI ŞAŞIRTIYOR

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder.