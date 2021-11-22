Kadir İnanır'ın sağlık duurmuyla alakalı son dakika açıklamalarda bulunan Jülide Kural hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. İki gündür doktor gözetiminde olan Kadir İnanır dün bir ameliyat geçirdi. Hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Bu gelişmeler üzerine Jülide Kural'ın hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural nereli, mesleği ne? Kadir İnanır ve Jülide Kural evli mi? İşte tüm merak edilenler!
JÜLİDE KURAL'DAN KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA!
Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki gündür doktor gözetiminde olan İnanır dün bir operasyon geçirdi. Hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
Jülide Kural paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır.
Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "BARIŞ" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla..."