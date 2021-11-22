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    • Magazin
    • 22.11.2021 10:52
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    • 22.11.2021 10:52
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    Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural nereli, mesleği ne? Kadir İnanır ve Jülide Kural evli mi?

    Kadier İnanır'ın sağşık durumuyla ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili hayat arkadaşı Jülide Kural açıklama yaptı. Jülide Kural yaptığı açıklamada, "21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır." ifadelerine yer verdi. Jülide Kural, Kadir İnanır hakkında yapmış olduğu açıklamalar sonrası dikkatleri üzerine çekti. Peki, Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural nereli, mesleği ne? Kadir İnanır ve Jülide Kural evli mi? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural nereli, mesleği ne? Kadir İnanır ve Jülide Kural evli mi?

    Kadir İnanır'ın sağlık duurmuyla alakalı son dakika açıklamalarda bulunan Jülide Kural hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. İki gündür doktor gözetiminde olan Kadir İnanır dün bir ameliyat geçirdi. Hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Bu gelişmeler üzerine Jülide Kural'ın hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural nereli, mesleği ne? Kadir İnanır ve Jülide Kural evli mi? İşte tüm merak edilenler!

    JÜLİDE KURAL'DAN KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA!

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İki gündür doktor gözetiminde olan İnanır dün bir operasyon geçirdi. Hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

    Jülide Kural paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır.
    Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "BARIŞ" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla..."

        JÜLİDE KURAL KİMDİR?

        Jülide Kural 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi.

        YER ALDIĞI PROJELER

        Çınar Ağacı - 2010
        Son Celat- 2008
        Sessiz Ölüm-2002
        Camdan Kalp-1990
        Yaban Gülü
        Bütün Çocuklarım - 2004
        Kurşun Kalem - 2000
        Saygılar Bizden - 1993
        Süper Baba - 1993
        Yalnızlar - 1991
        Çalıkuşu - 1986
        Küçük Mutluluklar
        Şafak Yıldızları
        Uğurlugiller
        Nefes
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        Haberler Magazin Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural nereli, mesleği ne? Kadir İnanır ve Jülide Kural evli mi?
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