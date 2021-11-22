Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Eski futbolcu Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ boşandı mı?

AHMET BENİ YARI YOLDA BIRAKTI!

Boşanmanın ardından 2. Sayfa programına bağlanan Asena Demirbağ gözyaşlarına boğuldu.

Boşandığı için üzgün olduğunu belirten Demirbağ şu açıklamayı yaptı:

"Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim, kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm.