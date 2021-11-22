Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Eski futbolcu Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ boşandı mı?

Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ çifti boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde hazır bulunan ikili, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Bu gelişmeler üstüne Asena Demirdağ'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında? Asena Demirbağ nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
ASENA DEMİRBAĞ KAÇ YAŞINDA?
Ahmet Dursun, 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi. Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.
AHMET BENİ YARI YOLDA BIRAKTI!
Boşanmanın ardından 2. Sayfa programına bağlanan Asena Demirbağ gözyaşlarına boğuldu.
Boşandığı için üzgün olduğunu belirten Demirbağ şu açıklamayı yaptı:
"Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim, kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm.