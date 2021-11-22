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    • Magazin
    • 22.11.2021 12:22
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    • 22.11.2021 12:25
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    Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Eski futbolcu Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ boşandı mı?

    Asena Demirdağ hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun ve eşi Asena Demirbağ boşanma kararı aldı. 2019 yılında nikah masasına oturan ve bir kız çocukları bulunan Ahmet Dursun Asena Demirbağ çifti bugün tek celsede boşandı. Asena Demirbağ bir televizyon programına katılarak, "Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim." açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerin ardından Asena Demirbağ'ın hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında? Asena Demirbağ nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Eski futbolcu Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ boşandı mı?

    Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ çifti boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde hazır bulunan ikili, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Bu gelişmeler üstüne Asena Demirdağ'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında? Asena Demirbağ nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

    ASENA DEMİRBAĞ KAÇ YAŞINDA?

    Ahmet Dursun, 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi. Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.

    AHMET BENİ YARI YOLDA BIRAKTI!

    Boşanmanın ardından 2. Sayfa programına bağlanan Asena Demirbağ gözyaşlarına boğuldu.

    Boşandığı için üzgün olduğunu belirten Demirbağ şu açıklamayı yaptı:

    "Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim, kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm.

        Elimden gelen her şeyi yaptım. Benim içim her zaman rahat. Daha sonrasında affı olmayacak şeyler oldu. İkimiz için en hayırlısı olur. Ahmet Bey inşallah birlikteliğimiz boyunca… Umarım en iyi şekilde babalığını yapar. Babasız büyüdüm, çok erken yaşta kaybettim. Ben babamı kaybettim, hayatta değildi hayatta olup da bu şekilde olması ayrılması bu kadar kolay olmamalı. Fikir ayrılığı çocuk varken olacak şey değil, bir şey demiyorum…

        Çok üzgünüm, çok severek evlendim. Ailemi karşıma alıp evlendim. Ahmet'e çok inandım, güvendim kendimi yarı yolda kalmış hissediyorum çocuğumla. Çok zor süreç, düşünmekten uyuyamıyorum. Sevgi bitebilir, ortada bir çocuk yokken olabilir ama ortada çocuk varken düşünmen gerekiyor. Çocuğum için çabaladım. Çok küçük, keşke biraz büyüseydi de ondan sonra olsaydı bu durum. Çok kırgınım artık bir şey söylemek istemiyorum."
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        Haberler Magazin Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Eski futbolcu Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ boşandı mı?
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