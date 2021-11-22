Kulüp dizisi Orhan Şahin’i gerçekte kim oynuyor? Kulüp'ün Orhan’ı Metin Akdülger kimdir, kaç yaşında, nereli? Dizileri...

Dizi ve film severler tarafından Kulüp Orhan Şahin'i kim oynuyor? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Netflix'te yayınlanan ve konusu, oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kulüp dizisi yoğun ilgi görürken karakterlerin gerçekte kim olduğu ve hayatlarına dair bilgiler de merak konusu oldu. En dikkat çekenler arasında son zamanların yükselişini sürdüren oyuncusu Atiye dizisinde de başarılı rol üstlenen Metin Akdülger oluyor. Peki Kulüp dizisinin Orhan'ı Metin Akdülger kimdir, kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler hangileri? İşte ayrıntılar…