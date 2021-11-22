Hem Ada Masalı hem de Yalancı için benzer karar verildi! Diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacaklar. Bir süre önce Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalancı dizisi final kararı aldı. Kadrosunda Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Yalancı dizisi yarın akşam 10. bölümüyle ekranlara veda edecek. Başrollerini Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Ada Masalı dizisinin hayranları final kararına tepkilerini sosyal medyadan pek çok yorum yaparak gösterdi. Günü değiştirilip çarşambaya alınan dizinin reytinglerde kan kaybı durmayınca final kararının alındığı konuşuluyor.
İKİ DİZİ HAKKINDA FİNAL KARARI
Star TV Ada Masalı için, Show TV ise Yalancı dizisi için son kararını verdi. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci ve Hazal Türesan'ın başrollerinde yer aldığı ve büyük beklentilerle yola çıkan Yalancı dizisinde yolun sonu gözüktü.
FİNAL YAPACAK
Kahraman Babam ve Cam Tavanlar gibi dizileri kısa sürede final yapan Show TV'de Yabancı dizisi için final çanları çalmaya başladı. Önce cuma gününden salı gününe alınan dizi final yapacak.
Uzun süredir reyting sıralamasında ilk 10'da yer almayan diziyle ilgili final kararı alındığı iddiaları kulislerde çalkalanıyor.