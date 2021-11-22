Hem Ada Masalı hem de Yalancı için benzer karar verildi! Diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacaklar. Bir süre önce Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalancı dizisi final kararı aldı. Kadrosunda Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Yalancı dizisi yarın akşam 10. bölümüyle ekranlara veda edecek. Başrollerini Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Ada Masalı dizisinin hayranları final kararına tepkilerini sosyal medyadan pek çok yorum yaparak gösterdi. Günü değiştirilip çarşambaya alınan dizinin reytinglerde kan kaybı durmayınca final kararının alındığı konuşuluyor.

İKİ DİZİ HAKKINDA FİNAL KARARI

Star TV Ada Masalı için, Show TV ise Yalancı dizisi için son kararını verdi. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci ve Hazal Türesan'ın başrollerinde yer aldığı ve büyük beklentilerle yola çıkan Yalancı dizisinde yolun sonu gözüktü.