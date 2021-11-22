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    • Magazin
    • 22.11.2021 17:38
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    • 22.11.2021 17:38
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    Hem Ada Masalı hem de Yalancı için benzer karar verildi! Diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacaklar

    Star TV Ada Masalı için, Show TV ise Yalancı dizisi için son kararını verdi. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci ve Hazal Türesan'ın başrollerinde yer aldığı ve büyük beklentilerle yola çıkan Yalancı dizisinde yolun sonu gözüküyor. Kahraman Babam ve Cam Tavanlar gibi dizileri kısa sürede final yapan Show TV'de Yabancı dizisi için final çanları çalıyor. Uzun süredir reyting sıralamasında ilk 10'da yer almayan diziyle ilgili final kararı alındı ve yarın akşam yayınlanan 10. bölümüyle ekranlara veda edecek. Önce cuma gününden salı gününe alınan dizinin final yapacak. Ayrıca Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı Aralık ayında final yapacak.

    Ada Masalı ile Yalancı hakkında final kararı!

    Hem Ada Masalı hem de Yalancı için benzer karar verildi! Diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacaklar. Bir süre önce Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalancı dizisi final kararı aldı. Kadrosunda Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Yalancı dizisi yarın akşam 10. bölümüyle ekranlara veda edecek. Başrollerini Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Ada Masalı dizisinin hayranları final kararına tepkilerini sosyal medyadan pek çok yorum yaparak gösterdi. Günü değiştirilip çarşambaya alınan dizinin reytinglerde kan kaybı durmayınca final kararının alındığı konuşuluyor.

    İKİ DİZİ HAKKINDA FİNAL KARARI

    Star TV Ada Masalı için, Show TV ise Yalancı dizisi için son kararını verdi. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci ve Hazal Türesan'ın başrollerinde yer aldığı ve büyük beklentilerle yola çıkan Yalancı dizisinde yolun sonu gözüktü.

    FİNAL YAPACAK

    Kahraman Babam ve Cam Tavanlar gibi dizileri kısa sürede final yapan Show TV'de Yabancı dizisi için final çanları çalmaya başladı. Önce cuma gününden salı gününe alınan dizi final yapacak.

    Uzun süredir reyting sıralamasında ilk 10'da yer almayan diziyle ilgili final kararı alındığı iddiaları kulislerde çalkalanıyor.

        Kahraman Babam ve Cam Tavanlar gibi dizileri kısa sürede final yapan Show TV'de Yabancı dizisi için final çanları çalıyor.

        Önce cuma gününden salı gününe alınan dizinin final yapacak. Ayrıca Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı Aralık ayında final yapacak.

        ADA MASALI 25'İNCİ BÖLÜMÜYLE FİNAL YAPIYOR

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 25'inci bölümde final yapması kararı alındı. Bu karar ile birlikte geriye sadece üç bölüm kaldı.

            Çekimleri İzmir Seferihisar'da devam eden dizi için ekip son bölümlerin çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ada Masalı dizisinde başrol oyuncularının uyumu ve enerjileri de daima akılda kalacak kadar etkili oldu.
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