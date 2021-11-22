5 bomba isimle büyük ses getirdi! Yalnız Kurt ne Deli Yürek'i ne de Kurtlar Vadisi'ni aratmayacak. Usta yönetmen Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi çok yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Projeden olay olacak yeni transfer haberleri geldi ve çekimler başladı. Bugüne kadar reyting rekorları kıran pek çok dizinin yapımcılığını ve yönetmenliği üstlenen Osman Sınav'ın yeni projesi olan Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda önemli isimler yer alıyor. İlk bölümü için heyecanlı bekleyişin sürdüğü dizinin kadrosuna 5 önemli isim katıldı. Usta oyuncu Cihan Ünal başta olmak üzere Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna dahil oldu.

YALNIZ KURT'UN ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimleri sürüyor.