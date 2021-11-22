EDHO'nun yıldızı Çukurova'ya geliyor denmişti! Ancak iddialar fos çıktı yeni projesine geçiş yapacak. Bir Zamanlar Çukurova EDHO'nun yıldızı için hamleyi yaptı iddiaları geçen haftalarda kulislerde konuşulmıştu. Güçlü kadrosu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer hamlesi yapıldığı iddiası kulislerde sık sık dile getirilmişti. Ancak bu iddialar yalan çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas rolüyle milyonların gönlüne taht kuran Ozan Akbaba'nın yeni projesi açıklandı. Ünlü oyuncu Ozan Akbaba Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol olarak yer alacak.

BAŞKA PROJEDE YER ALACAK

Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili kulislerde bomba bir iddia konuşulmuş ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı.