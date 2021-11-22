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    • Magazin
    • 22.11.2021 19:57
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    • 22.11.2021 19:57
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    EDHO'nun yıldızı Çukurova'ya geliyor denmişti! Ancak iddialar fos çıktı yeni projesine geçiş yapacak

    4. sezonuyla fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova pek çok ismin vedasının ardından kadroya İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş gibi ünlü isimleri katarak gücüne güç kattı. Kulislerde bomba bir iddia konuşulmuş ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı. Ancak kulislerde konuşulan iddiaların gerçekleri yansıtmadığı öğrenildi. EDHO'da gönüllere taht kuran Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncunun Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi’nin anlatılacağı filmde başrol oynayacağı açıklandı.

    Ünlü oyuncu hangi filmde oynayacak?

    EDHO'nun yıldızı Çukurova'ya geliyor denmişti! Ancak iddialar fos çıktı yeni projesine geçiş yapacak. Bir Zamanlar Çukurova EDHO'nun yıldızı için hamleyi yaptı iddiaları geçen haftalarda kulislerde konuşulmıştu. Güçlü kadrosu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer hamlesi yapıldığı iddiası kulislerde sık sık dile getirilmişti. Ancak bu iddialar yalan çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas rolüyle milyonların gönlüne taht kuran Ozan Akbaba'nın yeni projesi açıklandı. Ünlü oyuncu Ozan Akbaba Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol olarak yer alacak.

    BAŞKA PROJEDE YER ALACAK

    Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili kulislerde bomba bir iddia konuşulmuş ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı.

    Ancak kulislerde konuşulan iddiaların gerçekleri yansıtmadığı öğrenildi. EDHO'da gönüllere taht kuran Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu.

    Ünlü oyuncunun Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol oynayacağı açıklandı.

        OZAN AKBABA KİMDİR?

        Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

        Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.
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            Haberler Magazin EDHO'nun yıldızı Çukurova'ya geliyor denmişti! Ancak iddialar fos çıktı yeni projesine geçiş yapacak
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