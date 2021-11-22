Barbaroslar’da giden gidene derken tam dokuz transfer hamlesi! Kilit rollerle fırtına estirecek

Barbaroslar'da giden gidene derken tam dokuz transfer hamlesi! Kilit rollerle fırtına estirecekler. 2 ismin biletini kesen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 9 yeni transfer yaptı. Oyuncuların adları tek tek duyuruldu. TRT1 ekranlarında perşembe günleri macerasını sürdüren ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Yetkin Dikinciler gibi ünlü isimlerin yer aldığı Barbaroslar dizisinde hikaye değişikliğine gidildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide yaşanan peş peşe değişikliklerin ardından Gülcan Arslan ve Melis Babadağ kadrodan ayrılırken Barbaroslar'a toplamda 9 yeni isim dahil oldu. Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in senaryosunu yazdığı dizinin yeni karakterleri merak ediyor.
9 YENİ TRANSFER
Cemre Gümeli - Meryem
Aytek Şayan - Kılıçoğlu Şahbaz
Okan Şenozan - Karabay
Gonca Cilasun - Hüma
Özge Özkaplan - Şahsanem
Burcu Gül Kazbek - Firuze
Kaan Turgut - Gregor
Serkan Ergün - Burak Reis
Dilistan Balcı - Ayşe
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi kadro ve konseptle ilgili yenilikler yaptı. Senarist ve yönetmen kadrosunda da değişiklik yapan diziye toplamda 9 ünlü oyuncu katıldı.