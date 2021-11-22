Acun Ilıcalı'ya musallat oldu yakasını bırakmıyor 'Acun'ın hayatından endişeliyim' Masterchef Murat küfürler, hakaretler...

Acun Ilıcalı'ya küfürler hakaretler! Masterchef Murat bu kez haddini aştı 'oğlum...!' Yaka silkti 'Acun'un hayatından şüpheliyim'... Katıldığı MasterChef Türkiye 2018 ile adını duyuran Murat Özdemir'in yarışmadan diskalifiye olduktan sonra Instagram canlı yayınında bir papağana işkence ettiği görüntüleri paylaşmıştı ve ölümüne neden olmuştu. Papağanına işkence ettiği görüntüler infial uyandıran Murat Özdemir'in skandalları sonrasında peş peşe geldi. Ancak onun takıntılı olduğu tek bir isim var; Acun Ilıcalı...
'MasterChef Türkiye 2018' ile adını duyuran Murat Özdemir, agresif tavırları ve jüri üyelerinin uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. Yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşan Murat Özdemir, tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.
Papağanın acı çığlıkları herkesin içini acıtırken Özdemir, yaşanan olayın ardından gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti. Papağan skandalının ardından ortalarda görünmeyen Özdemir sonrasında polislere hakaret skandalıyla gündeme gelmişti.