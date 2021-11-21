Masumlar Apartmanı'ndan ağızları açık bırakacak transfer! Özgü Namal beklenirken sürpriz isim rolü kaptı. Bu hafta salı günü yayınlanan Masumlar Apartmanı 47. bölümde ablası Safiye'yi affeden Gülben ona tekrar güler yüzünü gösterdi. Gülben'in Safiye'yi kitabevine götürdüğü ve Naci'nin orada şarkı söylediği anlarda yaşanan mutluluk sosyal medyada çok konuşuldu. Ayrıca Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçı nedeniyle Masumlar Apartmanı bu kez özetsiz yeni bölümle saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Diziye Ceylan karakteriyle güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün katılması sevinç yaratan gelişmelerden oldu.

BOMBA TRANSFER

Masumlar Apartmanı bu kez çok şaşıracağınız bir transfere imza attı. Projeden bir sevindirecek bir de şok edecek haber geldi.