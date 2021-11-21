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    • Magazin
    • 21.11.2021 15:43
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    • 21.11.2021 15:43
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    Masumlar Apartmanı'ndan ağızları açık bırakacak transfer! Özgü Namal beklenirken sürpriz isim rolü kaptı

    Masumlar Apartmanı bu kez çok şaşıracağınız bir transfere imza attı. Projeden bir sevindirecek bir de şok edecek haber geldi. Gelecek hafta Masumlar Apartmanı 48. bölümüyle izleyicilerini heyecanlandıracak bir bölümle ekranlarda olacak. Diziye bu hafta yeni bir isim dahil oldu. Yahşi Cazibe başta olmak üzere Ufak Tefek Cinayetler gibi pek çok dizide dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz diziye Ceylan karakteriyle katılıyor. Bu gelişme izleyicileri sevindirdi. Görünen o ki Ceylan Han'ın kafasını karıştırmaya devam edecek. İlk olarak bu rol için yapım şirketi Özgü Namal'ı düşünmüş ancak ünlü oyuncu teklifi reddetmişti.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı’ndan bomba transfer!

    Masumlar Apartmanı'ndan ağızları açık bırakacak transfer! Özgü Namal beklenirken sürpriz isim rolü kaptı. Bu hafta salı günü yayınlanan Masumlar Apartmanı 47. bölümde ablası Safiye'yi affeden Gülben ona tekrar güler yüzünü gösterdi. Gülben'in Safiye'yi kitabevine götürdüğü ve Naci'nin orada şarkı söylediği anlarda yaşanan mutluluk sosyal medyada çok konuşuldu. Ayrıca Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçı nedeniyle Masumlar Apartmanı bu kez özetsiz yeni bölümle saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Diziye Ceylan karakteriyle güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün katılması sevinç yaratan gelişmelerden oldu.

    BOMBA TRANSFER

    Masumlar Apartmanı bu kez çok şaşıracağınız bir transfere imza attı. Projeden bir sevindirecek bir de şok edecek haber geldi.

    Gelecek hafta Masumlar Apartmanı 48. bölümüyle izleyicilerini heyecanlandıracak bir bölümle ekranlarda olacak. Diziye bu hafta yeni bir isim dahil oldu.

    Yahşi Cazibe başta olmak üzere Ufak Tefek Cinayetler gibi pek çok dizide dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz diziye Ceylan karakteriyle katılıyor.

        Bu gelişme izleyicileri sevindirirken herkesin tahmin ettiği üzere Ceylan, Han'ın kafasını karıştırmaya devam edecek.

        İlk olarak bu rol için yapım şirketi Özgü Namal'ı düşünmüş ancak ünlü oyuncu teklifi reddetmişti.

        ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

        16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu, Ayhan adında bir kardeşi vardır. 5.5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü.

            Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.
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