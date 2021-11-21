Başak Dizer kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çocuklarının cinsiyeti belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrasında hem Kıvanç Tatlıtuğ'un hem de eşi Başak Dizer'in hayatına dair bilgiler merak edilenler arasında yer aldı. Peki ünlü çift gerçekten bebek mi bekliyor?
KIVANÇ TATLITUĞ'UN EŞİ BAŞAK DİZER HAMİLE Mİ?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bebek bekliyor.
Konuya dair çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bilgi geldiği taktirde haberimizin içerisine eklenecektir.
BAŞAK DİZER KİMDİR?
Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Milano'da Istituto Moda di Burgo'da devam etti. İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümlülerinden sertifikalar kazandı. Londra'da Central Saint Martins'de modayla ilgili çeşitli kurslara katıldı. Popüler markalarda baş tasarımcı asistanı ve tasarımcı olarak çalıştı.
2007'de, ortağı Deniz Marşan'la birlikte 2Shoppers'ı kurdu. Alışveriş, stil ve hediye danışmanlığı yapan iki ortak, Aşk-ı Memnu dizisinin stylingini yaparak adlarını duyurdu. 2013'te danışmanlık ve showroom hizmeti veren ROOM'u kurdular.