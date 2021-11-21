Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.11.2021 11:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2021 11:36
    ABONE OL

    Başak Dizer kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamile mi? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çocuklarının cinsiyeti…

    Magazin gündemini yakından takip edenler tarafından Başak Dizer kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamile mi? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2016 yılında dünya evine giren çift ile ilgili mutlu bir haber geldi ve bu haberin gerçek mi yoksa iddiadan mı ibaret olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilikleri olan Başak Dizer’in hayatına dair bilgiler de merakla sorgulanmaya başlandı. Peki Başak Dizer kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çocuklarının cinsiyeti belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Başak Dizer kimdir?

    Başak Dizer kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çocuklarının cinsiyeti belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrasında hem Kıvanç Tatlıtuğ'un hem de eşi Başak Dizer'in hayatına dair bilgiler merak edilenler arasında yer aldı. Peki ünlü çift gerçekten bebek mi bekliyor?

    KIVANÇ TATLITUĞ'UN EŞİ BAŞAK DİZER HAMİLE Mİ?

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bebek bekliyor.

    Konuya dair çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bilgi geldiği taktirde haberimizin içerisine eklenecektir.

    BAŞAK DİZER KİMDİR?

    Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Milano'da Istituto Moda di Burgo'da devam etti. İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümlülerinden sertifikalar kazandı. Londra'da Central Saint Martins'de modayla ilgili çeşitli kurslara katıldı. Popüler markalarda baş tasarımcı asistanı ve tasarımcı olarak çalıştı.

    2007'de, ortağı Deniz Marşan'la birlikte 2Shoppers'ı kurdu. Alışveriş, stil ve hediye danışmanlığı yapan iki ortak, Aşk-ı Memnu dizisinin stylingini yaparak adlarını duyurdu. 2013'te danışmanlık ve showroom hizmeti veren ROOM'u kurdular.

        KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

        Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

        Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönmüş ve Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

        İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak gerçekleştirmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda rol almıştır.

        19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’un en yaşlı ağacı! Tam 1300 yaşında
        Haberler Magazin Başak Dizer kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamile mi? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çocuklarının cinsiyeti…
            SON DAKİKA