Başak Dizer kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamile mi? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çocuklarının cinsiyeti…

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönmüş ve Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.



İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak gerçekleştirmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda rol almıştır.

19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur.