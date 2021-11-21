SON DAKİKA: Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama geldi
Son dakika haberi... Aniden hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama geldi. Beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde gelen ilk bilgilerin ardından Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak ediliyor. Levent İnanır, Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaparak o iddiaları yalanladı! İşte detaylar...
Hastaneye kaldırılmıştı... Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama geldi.
Muğla Ortaca'da bulunan Kadir İnanır aniden rahatsızlandı. 72 yaşındaki sanatçı, ambulansla Denizli'ye götürüldü.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz. Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyi, şun an felç durumu yok, takip ediliyor. Beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetim altında tutuluyor" denildi.
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da sanatçının durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Levent İnanır, felç riski ve yoğun bakım iddialarının gerçek olmadığını belirterek sözlerine şunları ekledi:
"Dayı, sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu."