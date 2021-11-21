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Haberler Magazin SON DAKİKA: Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama geldi

SON DAKİKA: Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama geldi

Son dakika haberi... Aniden hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama geldi. Beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde gelen ilk bilgilerin ardından Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak ediliyor. Levent İnanır, Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaparak o iddiaları yalanladı! İşte detaylar...

21.11.2021 11:23 - Son Güncelleme: 21.11.2021 11:42
SON DAKİKA: Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı... Son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır’dan açıklama geldi

Hastaneye kaldırılmıştı... Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama geldi.

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SON DAKİKA: Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı... Son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır’dan açıklama geldi

Muğla Ortaca'da bulunan Kadir İnanır aniden rahatsızlandı. 72 yaşındaki sanatçı, ambulansla Denizli'ye götürüldü.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

SON DAKİKA: Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı... Son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır’dan açıklama geldi

İnanır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kontrol amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

SON DAKİKA: Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı... Son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır’dan açıklama geldi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz. Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyi, şun an felç durumu yok, takip ediliyor. Beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetim altında tutuluyor" denildi.

SON DAKİKA: Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı... Son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır’dan açıklama geldi

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da sanatçının durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Levent İnanır, felç riski ve yoğun bakım iddialarının gerçek olmadığını belirterek sözlerine şunları ekledi:

"Dayı, sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu."

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