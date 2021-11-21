SON DAKİKA: Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Son sağlık durumuyla ilgili yeğeni Levent İnanır'dan açıklama geldi

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da sanatçının durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Levent İnanır, felç riski ve yoğun bakım iddialarının gerçek olmadığını belirterek sözlerine şunları ekledi:

"Dayı, sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu."