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    • Magazin
    • 21.11.2021 11:11
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    • 21.11.2021 11:11
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    Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı: Kara kılıcın en keskini o olacak! Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi dizilerini aratmayacak...

    Osman Sınav'ın merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı. Usta yapımcı imzalı yalnız Kurt dizisi için heyecan dorukta. İlk fragmanıyla izleyicileri etkisi altına alan Yalnız Kurt dizisi'nin ne zaman ekranlara geleceği merak edilmeye başlandı. Murat Koca ve Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği dizi oyuncu kadrosuyla da büyük bir ilgi topladı. ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. İşte Yalnız Kurt dizisi hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi dizilerini aratmayacak...

    ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı ve yoğun bir ilgiyle karşılandı. İlk fragmanında yer alan ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözleri damga vurdu. Yalnız Kurt dizisinde ülkede yaşanan darbeler, cinayetler, ihanetler, terör olayları gibi mevzular ele alınacak. Peki, Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisi oyuncuları kimdir? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde!

    BEKLENEN TANITIM GELDİ

    Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu'nun üstlendiği Yalnız Kurt'un çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

    İşte beklenen fragman;

    KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ

    Kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaşan fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi. Heyecanı doruklara çıkaran tanıtıma, ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözleri damga vurdu.

    GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

    Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        DİZİNİN KONUSU

        Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

        Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
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        Haberler Magazin Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı: Kara kılıcın en keskini o olacak! Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi dizilerini aratmayacak...
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