Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı: Kara kılıcın en keskini o olacak! Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi dizilerini aratmayacak...

ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı ve yoğun bir ilgiyle karşılandı. İlk fragmanında yer alan ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözleri damga vurdu. Yalnız Kurt dizisinde ülkede yaşanan darbeler, cinayetler, ihanetler, terör olayları gibi mevzular ele alınacak. Peki, Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisi oyuncuları kimdir? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde!