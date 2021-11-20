Acun Ilıcalı ateş püskürdü 'delinin biri kuyuya taş atıyor...' Onu daha önce hiç böyle görmedik Hadise ve Ebru Gündeş...

Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü 'delinin biri kuyuya taş atıyor...' Daha önce böyle görmediniz! Hadise Ebru Gündeş derken... Bir ekran klasiği haline gelen O Ses Türkiye final mi yapıyor? Bir süre önce bu iddialarla çalkanlandı kulisler. Tarihinde ilk kez Hadise'nin olmadığı bi jüriyle sezona başlayan O Ses Türkiye'nin reytinglerinin, beklentileri karşılamadığı ve bu yüzden apar topar final yaptırılacağı iddia ediliyordu. Bu iddialar ortalıkta kol gezerken yapımcı Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.