Acun Ilıcalı ateş püskürdü 'delinin biri kuyuya taş atıyor...' Onu daha önce hiç böyle görmedik Hadise ve Ebru Gündeş...

Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü 'delinin biri kuyuya taş atıyor...' Daha önce böyle görmediniz! Hadise Ebru Gündeş derken... Bir ekran klasiği haline gelen O Ses Türkiye final mi yapıyor? Bir süre önce bu iddialarla çalkanlandı kulisler. Tarihinde ilk kez Hadise'nin olmadığı bi jüriyle sezona başlayan O Ses Türkiye'nin reytinglerinin, beklentileri karşılamadığı ve bu yüzden apar topar final yaptırılacağı iddia ediliyordu. Bu iddialar ortalıkta kol gezerken yapımcı Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.
İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın almak için gün sayan Acun Ilıcalı, önceki akşam Etiler'de bir mekanda eski milli futbolcu Emre Belözoğlu ile birlikte yemek yedi.
Hull City'le anlaşmanın tam olarak tamamlanmadığını belirten ünlü televizyoncu, "Şu an için her şey olumlu gidiyor. Tabii ki çok heyecanlı ve mutluyum. Hull City'i bir Inter, Milan, Manchester yapma hayallerim var, umarım bu hayallerime kavuşurum" dedi.