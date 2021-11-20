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    • Magazin
    • 21.11.2021 13:57
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    • 21.11.2021 14:00
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    Acun Ilıcalı ateş püskürdü 'delinin biri kuyuya taş atıyor...' Onu daha önce hiç böyle görmedik Hadise ve Ebru Gündeş...

    Bir süre önce O Ses Türkiye hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Geçen sezon Masterchef'in çok iyi gelen reytinglerinden ötürü yayınlamayan O Ses Türkiye, bu sezon Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'da oluşan jüri kadrosuyla ekranlara geri dönmüştü. Ancak iddialara göre reytingler istenen gibi gelmedi ve final kararı alındı. İddiaların devamında ise, reyting kaybının nedeni olarak Hadise'nin bu sezon O Ses Türkiye'de olmaması olarak gösterilmişti. Sonunda bu iddialara ilk ağızdan açıklama geldi. İşte Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye sözleri...

    Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü

    Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü 'delinin biri kuyuya taş atıyor...' Daha önce böyle görmediniz! Hadise Ebru Gündeş derken... Bir ekran klasiği haline gelen O Ses Türkiye final mi yapıyor? Bir süre önce bu iddialarla çalkanlandı kulisler. Tarihinde ilk kez Hadise'nin olmadığı bi jüriyle sezona başlayan O Ses Türkiye'nin reytinglerinin, beklentileri karşılamadığı ve bu yüzden apar topar final yaptırılacağı iddia ediliyordu. Bu iddialar ortalıkta kol gezerken yapımcı Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

    İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın almak için gün sayan Acun Ilıcalı, önceki akşam Etiler'de bir mekanda eski milli futbolcu Emre Belözoğlu ile birlikte yemek yedi.

    Hull City'le anlaşmanın tam olarak tamamlanmadığını belirten ünlü televizyoncu, "Şu an için her şey olumlu gidiyor. Tabii ki çok heyecanlı ve mutluyum. Hull City'i bir Inter, Milan, Manchester yapma hayallerim var, umarım bu hayallerime kavuşurum" dedi.

        Ilıcalı, "Bunun yanı sıra birçok Türk futbolcu veya antrenörleri yetiştirmek takımda görmek, bu şekilde ülkeme fayda sağlamak beni ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

        Başarılı yapımcı, son günlerde reyting sonuçlarının kötü olması sebebiyle "O Ses Türkiye yarışmasının erken final yapacağı" yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuştu.

        "O SES TÜRKİYE DEVAM EDECEK"

        Acun Ilıcalı, "Delinin biri kuyuya taş atıyor, bazı insanlar da inanıyor. Ben jürimden çok mutluyum, hepsini çok seviyorum. Programımı da çok seviyorum, böyle bir şey söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

            Yarışmanın eski jüri üyesi Hadise Açıkgöz'le ilgili olarak ise Ilıcalı, "Hadise'yi de çok seviyorum, kendisiyle 'O Ses Türkiye Rap'te birlikte olacağız" dedi.

            'O Ses Türkiye'nin ilk sezonundan beri jüri koltuğunda oturan ünlü popçu Hadise'nin yerine yarışmanın yeni sezonunda Oğuzhan Koç transferi gerçekleşmişti.

            'O SES TÜRKİYE' JÜRİLERİ

            Sevilen yarışmada daha önce; Mustafa Sandal, Yıldız Tilbe, Gökhan Özoğuz, Sibel Can, Hülya Avşar, MFÖ'den Mazhar Alanson ve Özkan Uğur da görev yapmıştı.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı ateş püskürdü 'delinin biri kuyuya taş atıyor...' Onu daha önce hiç böyle görmedik Hadise ve Ebru Gündeş...
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