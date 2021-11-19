Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda Keklik kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler neler? Biyografisi...

KIRMIZI ODA KEKLİK AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.