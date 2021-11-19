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    • Magazin
    • 19.11.2021 22:17
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    • 19.11.2021 22:20
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    Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda Keklik kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler neler? Biyografisi...

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda Keklik kimdir? Sorularının yanıtları araştırma konusu oldu. TV8’de Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda dizisindeki karakterlerin gerçek hayatlarına dair bilgiler merak edilmeye başlandı. En dikkat çekenlerden biri başarılı oyunculuğu ile daha önce rol aldığı dizilerde de adından söz ettiren Ayta Sözeri oldu. Peki Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler neler? Biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ayta Sözeri kimdir?

    Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda Keklik kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Daha önce Aile Arasında filmi, Kayıp Şehir gibi dizilerde rol alan Ayta Sözeri Kırmızı Oda'da Keklik karakterine hayat veriyor ve özel hayatına dair bilgiler de merak konusu oluyor. İşte biyografisi hakkında detaylar...

    KIRMIZI ODA KEKLİK AYTA SÖZERİ KİMDİR?

    Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

    AYTA SÖZERİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

    2000 Dadı – Şarkıcı

    2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü

    2006 - Arka Sokaklar - Aydan

    2007 Kuzey Rüzgarı - Okşan

    2008 Dudaktan Kalbe - Mahkûm

    2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt

        2009 Kahramanlar - Arzu

        2010 Parmaklıklar Ardında - Mahkûm

        2011 Papatyam - Şebnem

        2012 Acayip Hikayeler - Cansu

        2012 Kayıp Şehir - Duygu

        2014 Ulan İstanbul - Umay

        2015 Paramparça - Nezaket
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        Haberler Magazin Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda Keklik kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler neler? Biyografisi...
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