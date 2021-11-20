Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz 'belanı s... senin' dedi uluorta bastı küfürü! Ekranların güzel yüzü Pınar Deniz...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz uluorta bastı küfürü 'belanı s... senin' Instagram'ı birbirine kattı! O soruya bu yanıtı verince... Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle ekranlara geri dönen 28 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Deniz'in, bir soruya verdiği 'belanı s... senin' yanıtı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sonrasında olanlar oldu tabi. Pınar Deniz'in verdiği yanıtın altına yüzlerce yorum geldi. Tabi ki kullanıcılar ikiye bölündü.