Yalnız Kurt dizisine bomba oyuncu! Tozu dumana katacak! Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Cihan Ünal da yetmedi! Öyle bir isim geliyor ki...

DENİZ EVİN KİMDİR?

Türk Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Deniz Evin, 1 Ocak 1983'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Genç oyuncunun ilk televizyon tecrübesi 2008 yılında rol aldığı Doludizgin Yıllar dizisi ile olmuştur.

Daha sonra Fox TV'de yayınlanan Unutma Beni dizisi ile oyunculuk kariyerine devam eden genç oyuncunun, geniş kitleler tarafından tanınması ise Beni Affet dizisinde canlandırdığı Umut karakteri ile olmuştur. Aynı zamanda Fetih 1453 filminde başrol oynayan, tiyatro ve sinema oyuncusu Devrim Evin'in kardeşidir.

Deniz Evin 'Beni Affet' dizisinde canlandırdığı Umut karakteri ile tanınmıştır. Ancak 2017 yılında sağlık problemleri sebebiyle diziden ayrılmıştır. Genç oyuncu 'Beni Affet' dizisinde eski rol arkadaşı olan Gaye Turgut ile evlidir.