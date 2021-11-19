Yalnız Kurt dizisine bomba oyuncu! Tozu dumana katacak! Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Cihan Ünal da yetmedi! Öyle bir isim geliyor ki...

Bir dönem televizyon ekranlarında günlük yayınlanan Beni Affet isimli dizinin başarılı oyuncusu yıllar sonra Yalnız Kurt ile ekranlara dönecek. Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek dizilerinin yapımcısı Osman Sınav yeni projesi olan Yalnız Kurt dizisi o ismi de kadrosuna dahil etti. Beni Affet'in setinde tanıştığı Gaye Turgut ile evlenen ve geçtiğimiz aylarda baba olan yakışıklı oyuncu Yalnız Kurt'ta fırtınalar estirmeye geliyor.
YALNIZ KURT İLE PİSTLERE GERİ DÖNÜYOR!
ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisi resmen ünlü geçidi! Dizinin oyuncu kadrosu hakkında peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor.
Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Cihan Ünal, Murat Han, Polat Bilgin ve Hasan Denizyaran'ın ardından bu kez Beni Affet'in oyuncusu Deniz Evin de kadroda dahil oldu.
Geçtiğimiz Mayıs ayında kızı Eftelya'yı kucağına alan Evin, "Yalnız Kurt"un kadrosuna 'Sefer' karakteriyle katıldı.
M. Çağatay Tosun'un yönettiği dizisinin ilk tanıtımı ATV'de seyirciyle buluştu.
DENİZ EVİN KİMDİR?
Türk Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Deniz Evin, 1 Ocak 1983'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Genç oyuncunun ilk televizyon tecrübesi 2008 yılında rol aldığı Doludizgin Yıllar dizisi ile olmuştur.
Daha sonra Fox TV'de yayınlanan Unutma Beni dizisi ile oyunculuk kariyerine devam eden genç oyuncunun, geniş kitleler tarafından tanınması ise Beni Affet dizisinde canlandırdığı Umut karakteri ile olmuştur. Aynı zamanda Fetih 1453 filminde başrol oynayan, tiyatro ve sinema oyuncusu Devrim Evin'in kardeşidir.
Deniz Evin 'Beni Affet' dizisinde canlandırdığı Umut karakteri ile tanınmıştır. Ancak 2017 yılında sağlık problemleri sebebiyle diziden ayrılmıştır. Genç oyuncu 'Beni Affet' dizisinde eski rol arkadaşı olan Gaye Turgut ile evlidir.