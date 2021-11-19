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    • Magazin
    • 20.11.2021 13:10
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    • 20.11.2021 13:11
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    Güç kaybı sonrası adeta moral olacaklar! Arka Sokaklar'da kartları baştan kardıracak beş transfer!

    Arka Sokaklar'da kartları baştan kardıracak beş transfer! Güç kaybı sonrası adeta moral olacak. Kanal D'de 16. yılında izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'da sezon başı Onur Bay, Merve Oflaz, Alp Korkmaz ve Yüsra Geyik'in peş peşe vedaları izleyiciyi sarsmıştı. Ancak dizinin yapım şirketi Erler Film yeni oyuncularla görüşme yaparak giden isimlerin ardından kadroyu büyütüyor. Son olarak dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 600. bölümünde kadroya Alexandra rolüyle Emel Özcan katılmıştı. Emel Özcan, Ararat Mor, Mehmet Pamukçu, Seçil Buket Akıncı ve Hüseyin Erkanlı dizinin kadrosuna katılan isimler arasında yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’da 4 yeni transfer!

    Bugüne kadar pek çok ünlü ismi kadrosuna katan Arka Sokaklar geçen sezon sonu yaşanan ayrılıkların ardından kadrosuna yeni isimler katıyor. Erler Film'in yapımını, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği diziye 5 yeni isim daha dahil oluyor. Aktarılan son bilgiye göre, Emel Özcan 'Alexandra', Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir', Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer', Ararat Mor 'Kadim' ve Seçil Buket Akıncı ise 'Öğretmen Serap" rolüyle dizinin son bölümlerinde diziye katılan isimlerden oldu. Yeni bölümlerinde aksiyonun hız kesmeyeceği dizide kadroya başka isimlerin de katılması bekleniyor. Arka Sokaklar 19 Kasım Cuma günü 604. bölümüyle Kanal D'de olacak.

    4 YENİ TRANSFER

    Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer'
    Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir'
    Ararat Mor 'Kadim'
    Seçil Buket Akıncı 'Resim öğretmeni Serap'

    Bugüne kadar kadrosuna onlarca ünlü oyuncuyu katan Arka Sokaklar peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından kadroya yeni isimler dahil olmaya devam ediyor.

    Erler Film'in yapımını, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizide 5 yeni isim daha dahil oldu. Dizinin, 600.bölümüne Emel Özcan, Alexandra karakteriyle katılmıştı.

        Aktarılan son bilgiye göre, Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir', Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer', Ararat Mor 'Kadim' ve Seçil Buket Akıncı ise 'Öğretmen Serap" rolüyle dizinin yeni bölümlerinde diziye katılan isimlerden olacak.

        Yeni bölümlerinde aksiyonun hız kesmeyeceği dizide kadroya yeni isimlerin de katılması bekleniyor. Arka Sokaklar 19 Kasım Cuma günü 604. bölümüyle Kanal D'de olacak.

        AİLESİ KATLEDİLEN KADİM, SAMİR VE İKBAL'DEN İNTİKAM ALMAK İSTER…

        Gözaltına alınan Samir, Gencer'in çabalarına rağmen savcılık tarafından alınan kararla sınır dışı edilmek üzere yola çıkar. Kadim, hastaneden çıktıktan sonra polis koruması altına alınır. Ekibimiz ve müfettiş İdil, İkbal'i aramaya başlarken, Kadim'de koruma polislerini atlatıp ailesini katleden İkbal'in peşine düşer. Samir'in yakalanmasına yardım eden Ercü, koruma altına alınır fakat bu olaya bulaştığı için mutlu değildir. Ercü, polis korumasını atlatıp Feyza adında bir kadın ile buluşmaya gider.

            BENZİN İSTAYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNFAZ ARAŞTIRILMAYA BAŞLANIR…

            Yapılan araştırma ile maktül Sabit'in uyuşturucu satıcılığından hüküm giymiş olduğu ortaya çıkar. Sabit, cezaevinden çıktıktan sonra temiz kalmış, mahallenin gençlerine sahip çıkan biri olarak bilinmektedir. İncelenen kamera görüntüleri ile infazı gerçekleştiren kişilerin iki genç olduğu anlaşılır. Zanlı olarak kimliği tespit edilen Mahir'in eğitim aldığı atölyeye giden hakan, önceki gece barda tanıştığı Serap'ın atölyede eğitim verdiğini görür. Hakan, cinayetin çözülmesi için Serap'tan yardım ister. Ancak Serap Hakan'ın polis olduğunu bilmemektedir.
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            Haberler Magazin Güç kaybı sonrası adeta moral olacaklar! Arka Sokaklar'da kartları baştan kardıracak beş transfer!
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