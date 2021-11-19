Güç kaybı sonrası adeta moral olacaklar! Arka Sokaklar'da kartları baştan kardıracak beş transfer!

Bugüne kadar pek çok ünlü ismi kadrosuna katan Arka Sokaklar geçen sezon sonu yaşanan ayrılıkların ardından kadrosuna yeni isimler katıyor. Erler Film'in yapımını, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği diziye 5 yeni isim daha dahil oluyor. Aktarılan son bilgiye göre, Emel Özcan 'Alexandra', Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir', Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer', Ararat Mor 'Kadim' ve Seçil Buket Akıncı ise 'Öğretmen Serap" rolüyle dizinin son bölümlerinde diziye katılan isimlerden oldu. Yeni bölümlerinde aksiyonun hız kesmeyeceği dizide kadroya başka isimlerin de katılması bekleniyor. Arka Sokaklar 19 Kasım Cuma günü 604. bölümüyle Kanal D'de olacak.
4 YENİ TRANSFER
Mehmet Pamukçu 'Avukat Gencer'
Hüseyin Erkanlı 'Göçmen Samir'
Ararat Mor 'Kadim'
Seçil Buket Akıncı 'Resim öğretmeni Serap'
Bugüne kadar kadrosuna onlarca ünlü oyuncuyu katan Arka Sokaklar peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından kadroya yeni isimler dahil olmaya devam ediyor.
Erler Film'in yapımını, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizide 5 yeni isim daha dahil oldu. Dizinin, 600.bölümüne Emel Özcan, Alexandra karakteriyle katılmıştı.