Teşkilat dizisi Squid Game'e özendi! Kan dökülen santranç sahnesi akılları baştan aldı! Sosyal medya sallandı efsane gönderme yapıldı

Teşkilat dizisi 21 Kasım Pazar akşamı 23. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Mesut Akusta, Çağlar Ertuğrul,Deniz Baysal Yurtçu, Hakan Boyav'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı seyircisiyle paylaşıldı. 23. bölüm fragmanı ağızları resmen açık bıraktı. Son zamanların en çok konuşulan dizisi Squid Game dizisine gönderme yapılan yeni bölümdeki satranç sahnesi izleyicilerin aklını başından aldı.
SQUID GAME'E ÖZENDİLER! SATRANÇ OYUNU AKILLARI ALDI!
Teşkilat dizisinin 23. yeni bölümünde Zehra ve Serdar kılık değiştiriyor ve Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu çok gizli bir örgütlenmenin içine sızıyor.
Özel partiye katılan Zehra ve Serdar ölümlü oyunun içine düşüyor. Bir grup insan piyon olara kullanılarak santranç oynatılıyor.
Kaybeden piyon ise vahşi şekilde öldürülüyor.
Dizideki bu sahneler Netflix'in efsane yapımı Squid Game dizisini akıllara getirdi.
Squid Game dizisinde de para karşılığı bir grup insana oyun oynatılıyor. Yenilenler öldürülüyor.