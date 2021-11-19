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    • Magazin
    • 19.11.2021 10:36
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    • 19.11.2021 10:56
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    Teşkilat dizisi Squid Game'e özendi! Kan dökülen santranç sahnesi akılları baştan aldı! Sosyal medya sallandı efsane gönderme yapıldı

    TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 23. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölüme az bir süre kala fragmandaki Squid Game detayı herkesi şaşırttı. Fragmanda Zehra ve Serdar kılık değiştirerek gizli bir yapılanmanın içine giriyor. İnsanların piyon olarak kullanıldığı ve öldürüldüğü bir santranç oyununun içine düşen ikili neye uğradığını şaşırıyor. Fenomen dizideki satranç sahnesi, Netflix'in büyük ses getiren dizisi Squid Game'e benzetildi.

    Teşkilat dizisi Squid Game’e özendi!

    Teşkilat dizisi 21 Kasım Pazar akşamı 23. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Mesut Akusta, Çağlar Ertuğrul,Deniz Baysal Yurtçu, Hakan Boyav'ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı seyircisiyle paylaşıldı. 23. bölüm fragmanı ağızları resmen açık bıraktı. Son zamanların en çok konuşulan dizisi Squid Game dizisine gönderme yapılan yeni bölümdeki satranç sahnesi izleyicilerin aklını başından aldı.

    Teşkilat dizisi Squid Game'e özendi!

    SQUID GAME'E ÖZENDİLER! SATRANÇ OYUNU AKILLARI ALDI!

    Teşkilat dizisinin 23. yeni bölümünde Zehra ve Serdar kılık değiştiriyor ve Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu çok gizli bir örgütlenmenin içine sızıyor.

    Özel partiye katılan Zehra ve Serdar ölümlü oyunun içine düşüyor. Bir grup insan piyon olara kullanılarak santranç oynatılıyor.

    Kaybeden piyon ise vahşi şekilde öldürülüyor.

    Dizideki bu sahneler Netflix'in efsane yapımı Squid Game dizisini akıllara getirdi.

    Squid Game dizisinde de para karşılığı bir grup insana oyun oynatılıyor. Yenilenler öldürülüyor.

        TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Teşkilat 22. son bölüm final sahnesinde Yıldırım'ın kaçırdığı Zehra'nın kızı Yağmur'u Serdar kurtarmayı başardı. Kızına karşılık hayatını ortaya koyan Zehra'yı ise içtiği zehrin etkisinden yine Serdar kurtardı. Anne ve kız ise aylar sonra ilk defa buluştu. Serdar ise bu sahne karşısında gözyaşlarına boğuldu.

        UZAY'IN EŞİ EBRU VURULDU

        Diğer yandan ise Yıldırım'ın tuzağına düşen Uzay'ın eşi Ebru, MİT ekibiyle ilgili gerçekleri araştırmaya başladı. Ebru, ekibin operasyon sırasında yüzleri belli olacak şekilde fotoğraflarını çekti. Uzay ise eşinin evine gizlice girerek fotoğrafları sildi. Ancak Yıldırım, Çetin'e Ebru'nun öldürülmesi için emir verdi. Hakkı Dayı'nın oğlu ise tetikçi olarak bu saldırıda kullanılmak istendi.

        Ebru'yu korumak isteyen ekip ise evine gittiği sırasında, Ebru'nın sokak ortasında kurşunun hedefi olduğunu gördü. Uzay hamile olan eşinin vurulduğunu görünce büyük yıkım yaşadı. Diğer yandan Hakkı Dayı ise, Ebru'nun vurulduğu anda elinde silahla kaçan kişinin oğlu olduğunu görünce şoke oldu.
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        Haberler Magazin Teşkilat dizisi Squid Game'e özendi! Kan dökülen santranç sahnesi akılları baştan aldı! Sosyal medya sallandı efsane gönderme yapıldı
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