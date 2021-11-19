Teşkilat dizisi Squid Game'e özendi! Kan dökülen santranç sahnesi akılları baştan aldı! Sosyal medya sallandı efsane gönderme yapıldı

UZAY'IN EŞİ EBRU VURULDU

Diğer yandan ise Yıldırım'ın tuzağına düşen Uzay'ın eşi Ebru, MİT ekibiyle ilgili gerçekleri araştırmaya başladı. Ebru, ekibin operasyon sırasında yüzleri belli olacak şekilde fotoğraflarını çekti. Uzay ise eşinin evine gizlice girerek fotoğrafları sildi. Ancak Yıldırım, Çetin'e Ebru'nun öldürülmesi için emir verdi. Hakkı Dayı'nın oğlu ise tetikçi olarak bu saldırıda kullanılmak istendi.

Ebru'yu korumak isteyen ekip ise evine gittiği sırasında, Ebru'nın sokak ortasında kurşunun hedefi olduğunu gördü. Uzay hamile olan eşinin vurulduğunu görünce büyük yıkım yaşadı. Diğer yandan Hakkı Dayı ise, Ebru'nun vurulduğu anda elinde silahla kaçan kişinin oğlu olduğunu görünce şoke oldu.