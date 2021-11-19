Vildan Atasever hamile mi? Çocuğun cinsiyeti ne? Vildan Atasever Mehmet Erdem nasıl tanıştı? 2. kez...

Uzun bir süre ilişkilerini gizleyen ancak birlikte tatil yaparken yakalandıktan sonra aşkları ortaya çıkan Vildan Atasever Mehmet Erdem çiftinden bebek müjdesi geldi. Bir önceki gün yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve biricik eşi Başak Dizer'den bebek beklediklerine dair güzel haber gelmişti. Müjdelerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Vildan Atasever Mehmet Erdem çifti hakkında herkesi şoke eden haber geldi. Peki; Vildan Atasever hamile mi? Çocuğun cinsiyeti ne? Vildan Atasever Mehmet Erdem nasıl tanıştı? Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte çift hakkındaki bilgiler...
VİLDAN ATASEVER HAMİLE Mİ?
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinin aşkları ilk kez Bodrum'da ortaya çıkmıştı. Yaz tatilini Bodrum'da geçiren çift objektiflere yakalandı. Eylül ayında da aile arasında sade bir törenle evlenen ikilinin bebek bekledikleri öğrenildi.
Atasever ve Erdem, geçtiğimiz günlerde hastaneye gitti. Hamile olduğunu öğrenen güzel oyuncu ve eşi mutluluktan havalara uçtu.
NAZARA GELMEMEK İÇİN...
4 aylık hamile olan Vildan Atasever'in nazar korkusu nedeniyle haberi şimdilik sadece aileleriyle paylaştığı ortaya çıktı. Öte yandan çifitn evlenmeden önce de çocuk bekledikleri iddia edilmiş, daha sonra bu dedikoduların asılsız olduğu öğrenilmişti.
O ARTIK VİLDAN ATASEVER ERDEM
Vildan Atasever'in, Beşiktaş Belediyesi tarafından kıyılan nikahtan saatler sonra Instagram hesabını 'Vildan Atasever Erdem" olarak değiştirmesi dikkat çekmişti.
Erdem ve Atasever, "Aile içerisinde kutluyoruz Pandemiden dolayı arkadaş çevremiz katılamadı. Daha sonra onlarla da bir kutlama yapacağız" açıklamasını yapmıştı.
İkili, sosyal medyadan birbirini takip etmeyerek ilişkilerinin gün yüzüne çıkmaması için çabalasa da Bodrum'da birlikte görüntülenmekten kurtulamamıştı.