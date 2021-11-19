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    • Magazin
    • 19.11.2021 14:52
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    • 19.11.2021 14:56
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    Vildan Atasever hamile mi? Çocuğun cinsiyeti ne? Vildan Atasever Mehmet Erdem nasıl tanıştı? 2. kez...

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden gelen müjdeli haberin ardından bu kez Vildan Atasever ve Mehmet Erdem ile ilgili magazin gündemine bomba gibi bir haber düştü. İki ay önce evlenen Atasever ve Erdem çiftinden de bebek müjdesi geldi. Peki iddialar doğru mu? Vildan Atasever hamile mi? Çocuğun cinsiyeti ne? Vildan Atasever Mehmet Erdem nasıl tanıştı? İşte çift hakkında merak edilenler...

    Vildan Atasever hamile mi?

    Uzun bir süre ilişkilerini gizleyen ancak birlikte tatil yaparken yakalandıktan sonra aşkları ortaya çıkan Vildan Atasever Mehmet Erdem çiftinden bebek müjdesi geldi. Bir önceki gün yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve biricik eşi Başak Dizer'den bebek beklediklerine dair güzel haber gelmişti. Müjdelerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Vildan Atasever Mehmet Erdem çifti hakkında herkesi şoke eden haber geldi. Peki; Vildan Atasever hamile mi? Çocuğun cinsiyeti ne? Vildan Atasever Mehmet Erdem nasıl tanıştı? Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte çift hakkındaki bilgiler...

    VİLDAN ATASEVER HAMİLE Mİ?

    Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinin aşkları ilk kez Bodrum'da ortaya çıkmıştı. Yaz tatilini Bodrum'da geçiren çift objektiflere yakalandı. Eylül ayında da aile arasında sade bir törenle evlenen ikilinin bebek bekledikleri öğrenildi.

    Atasever ve Erdem, geçtiğimiz günlerde hastaneye gitti. Hamile olduğunu öğrenen güzel oyuncu ve eşi mutluluktan havalara uçtu.

    NAZARA GELMEMEK İÇİN...

    4 aylık hamile olan Vildan Atasever'in nazar korkusu nedeniyle haberi şimdilik sadece aileleriyle paylaştığı ortaya çıktı. Öte yandan çifitn evlenmeden önce de çocuk bekledikleri iddia edilmiş, daha sonra bu dedikoduların asılsız olduğu öğrenilmişti.

    O ARTIK VİLDAN ATASEVER ERDEM

    Vildan Atasever'in, Beşiktaş Belediyesi tarafından kıyılan nikahtan saatler sonra Instagram hesabını 'Vildan Atasever Erdem" olarak değiştirmesi dikkat çekmişti.

    Erdem ve Atasever, "Aile içerisinde kutluyoruz Pandemiden dolayı arkadaş çevremiz katılamadı. Daha sonra onlarla da bir kutlama yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

    İkili, sosyal medyadan birbirini takip etmeyerek ilişkilerinin gün yüzüne çıkmaması için çabalasa da Bodrum'da birlikte görüntülenmekten kurtulamamıştı.

        VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

        26 Temmuz 1981 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Vildan Atasever, Aslen Erzurumlu'dur. Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamlayan Atasever'in oyunculukla tanışması 15 yaşında amatör olarak tiyatro oynamaya başlamasıyla gerçekleşti fakat profesyonel olarak oyunculuğa başlaması Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını konu alan "İki Genç Kız" filminde oynadığı "Handan" karakterini canlandırması ile mümkün oldu.

        Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazanan Vildan Atasever, İki Genç Kız filminin ardından "Kurtlar Vadisi" dizisinde kariyer yolculuğuna devam etti. "Kadın İsterse" adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandıran Atasever, 2006 yılında gösterime giren "Kader" filminde yer aldıktan sonra 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

        "Yaralı Yürek" ve "Bıçak Sırtı" gibi televizyon dizilerinde rol alan Vildan Atasever, "Gece Sesleri" adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği "Osmanlı Cumhuriyeti" filminde Ata Demirer ile başrolü paylaşan Atasever'in filmi, 1.423.000 kişi tarafından izlendi. Birçok projede çalışmaya devam eden ve başarılarıyla isminden söz ettiren Vildan Atasever, 2021 yılının Eylül ayında Mehmet Erdem ile dünyaevine girdi.

        MEHMET ERDEM KİMDİR?

        Mehmet Erdem 1978 Manisa doğumlu ve aslen Malatyalı'dır. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmış ve Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Mehmet Erdem'in ilk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Sanatçı daha sonra bağlama, ud ve cümbüş de çalmaya başladı.

        Öğrencilik yılları da dahil olmak üzere müzikten hiç kopmayan Mehmet Erdem, lise döneminde çeşitli gruplarda enstrümanist ve vokalist olarak yer aldı, bir çok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı.Sanatçı 2008 yılında "Deli Deli Olma" adlı filme Özgür Akgül ile beraber yaptığı müzikle "Altın Portakal Film Festivali"nde "En İyi Film Müziği" dalında ödül aldı. Ayrıca kariyeri boyunca "Çalgı Çengi", "Memleket Meselesi", "Sizi Seviyorum", "Polis", "Dol", Avrupa Avrupa", Kalbim Seni Seçti", "Leyla ile Mecnun", "Kalpsiz Adam", "Sınıf" gibi bir çok film ve dizinin özgün müziklerine imza attı.
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