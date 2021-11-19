Vildan Atasever hamile mi? Çocuğun cinsiyeti ne? Vildan Atasever Mehmet Erdem nasıl tanıştı? 2. kez...

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

26 Temmuz 1981 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Vildan Atasever, Aslen Erzurumlu'dur. Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamlayan Atasever'in oyunculukla tanışması 15 yaşında amatör olarak tiyatro oynamaya başlamasıyla gerçekleşti fakat profesyonel olarak oyunculuğa başlaması Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını konu alan "İki Genç Kız" filminde oynadığı "Handan" karakterini canlandırması ile mümkün oldu.

Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazanan Vildan Atasever, İki Genç Kız filminin ardından "Kurtlar Vadisi" dizisinde kariyer yolculuğuna devam etti. "Kadın İsterse" adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandıran Atasever, 2006 yılında gösterime giren "Kader" filminde yer aldıktan sonra 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

"Yaralı Yürek" ve "Bıçak Sırtı" gibi televizyon dizilerinde rol alan Vildan Atasever, "Gece Sesleri" adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği "Osmanlı Cumhuriyeti" filminde Ata Demirer ile başrolü paylaşan Atasever'in filmi, 1.423.000 kişi tarafından izlendi. Birçok projede çalışmaya devam eden ve başarılarıyla isminden söz ettiren Vildan Atasever, 2021 yılının Eylül ayında Mehmet Erdem ile dünyaevine girdi.